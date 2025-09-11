Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin çoğu zaman yıllarca fark edilmeden ilerlediğini ve kısırlığa neden olabileceğini belirtti. Erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Farkındalık düşük, risk yüksek

Prof. Dr. Murat Ekin, endometriozisin rahim iç tabakasındaki dokunun karın boşluğu ve pelvik organlara yerleşmesiyle geliştiğini aktardı. Kadınların yüzde 5-10’unda, hamile kalamayan kadınların yüzde 5-20’sinde ve kronik pelvik ağrı yaşayan kadınların yüzde 40-50’sinde görüldüğünü bildirdi. Hastalığa genellikle 25-35 yaş arasında tanı konulduğunu ifade etti.

Tanıda gecikme 7 yıla kadar çıkabiliyor

Tanıda gecikmenin 7 yıla kadar uzayabildiğini söyleyen Ekin, adenomyozis vakalarında ağrının yanı sıra adet kanamalarında uzamanın sık görüldüğünü belirtti. Çikolata kistlerinin pelvik organlarda yapışıklığa neden olarak yumurtanın tüplere taşınmasını zorlaştırabileceğini ifade etti.

Yumurta kalitesi ve sayısı etkileniyor

Ekin, çikolata kistlerinin yumurta kalitesini ve sayısını azaltabileceğini, bazı faktörlerin embriyo gelişimini ve tutunmasını engelleyebileceğini dile getirdi. Kesin tanının cerrahi ve patolojik inceleme ile konulduğunu, ultrasonografide tespit edilen kistler ve vajendeki nodüllerin tanıda yol gösterici olabileceğini aktardı. Gerekli durumlarda tanısal laparoskopi ile odakların aynı seansta temizlenebileceğini ekledi.