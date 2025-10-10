Son Mühür- Oyunculuk kariyerini 2021 yılında noktalayan Ünal, iki çocuğuyla birlikte Endonezya’nın Bali adasına yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ünal, hastalığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

“Yeni yılın ilk günüydü... ne sürpriz!”

Ünal, kansere yakalandığını öğrendiği günü şu sözlerle anlattı:

“Sonuçlarda ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz! Bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü.”

Ünlü isim, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini belirterek, bu dönemi bir yeniden doğuş olarak tanımladı.

“Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır”

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğuna dikkat çeken Ünal, erken teşhisin önemini vurguladı:

“Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bana bilimin ve kalbin ışığıyla rehberlik eden harika bir doktor ekibim var. Spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor ama doktorlarım bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Bu, tıbbın en saf hali.”

Ünal, tedavi süreci boyunca hem bilimin hem de maneviyatın kendisine güç verdiğini söyledi.

“İyileşmek artık benim için bir sanat”

Tedavi sürecinde farklı yöntemleri bir araya getirdiğini anlatan Ünal, şunları yazdı:

“Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu imkanları harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi. Bu yoldan geçen herkese; sizi görüyorum, hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama içinde mucizevi bir zarafet var.”

“Asla yalnız değildim”

Ünal, bu süreçte yanında olan ailesine ve yakınlarına da teşekkür etti:

“Ne kadar ameliyathane kapısında ‘Bir başımayım, yapayalnız gidiyorum’ desem de asla yalnız değildim. Allah’ın varlığını hep hissettim. Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, aileme ve dostlarıma teşekkür ederim.”

“Yeni bir gün, yeni bir ben”

Yaşadığı zorlu sürecin ardından yeniden doğduğunu ifade eden Ünal, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Sonuçta hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve işte buradayım; kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.”

Erken tanı hayat kurtarıyor

Ekim ayı boyunca dünya genelinde meme kanseri farkındalığına yönelik etkinlikler düzenleniyor. Uzmanlar, düzenli doktor kontrolü ve erken tanının, hastalığın tedavisinde en belirleyici faktör olduğunu vurguluyor. Irmak Ünal’ın paylaşımı da bu farkındalığın önemine dikkat çeken güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.