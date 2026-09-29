İzmir’de son dönemde belediye başkanlarının parti değişiklikleri üzerinden şekillenen siyasi hareketliliğe yeni bir iddia daha eklendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin YENİ Parti’ye geçmesinin ardından, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın da parti değiştireceği ve seçimini YENİ Parti'den yana kullanacağı iddia edildi. Eşki ve Önal'ın aralarındaki yakınlık nedeniyle ortaya atılan iddia yeniden alevlendi.

"CHP" adını sildi

İddiaların yeniden alevlenmesinin asıl sebeplerinden biri ise Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın sosyal medya hesaplarındaki hareketlilik oldu. Önal'ın sosyal medya hesaplarından CHP ibaresini kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Eskiye dayanan birliktelik

İrfan Önal ile Ömer Eşki’nin siyasi birlikteliği belediye başkanlığı dönemlerinden de önceye uzanıyor. İki isim, üniversite yıllarında tanışmış ve yakın arkadaş olmuş, üniversiteden mezun olduktan sonra da siyasi yaşamlarında omuz omuza ilerlemişti. 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP’nin Bayraklı ve Bornova belediye başkan adayları olarak çalışmalar yürütürken, seçim sürecinde birlikte saha çalışmalarına da katılmıştı.

Önal ve Eşki’nin belediye başkanlığı döneminde de yakın temasları devam etti. Eşki’nin Bornova’daki çalışmalarında Önal’ın da yer aldığı etkinlikler olurken, iki ilçeyi ilgilendiren ortak konularda birlikte hareket ettikleri biliniyor.