Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir’in ilk Türk spor kulübü olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün 113. kuruluş yıl dönümünde Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti. Başkan Ünsal, kulübün kadın basketbol takımında oynadığı döneme ait ve geçtiğimiz aylarda müzeye armağan ettiği formayı da eline alarak, bunun genç kızlara ilham olmasını diledi.

“Kaf Sin Kaf bu kentin kimliğidir”

Kentin spor tarihine damga vuran Karşıyaka’nın yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir kimlik ve değerler bütünü olduğunu ifade eden Başkan Ünsal, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün sadece bir spor kulübünün değil, bir kentin onurunun, karakterinin ve bağımsızlık ruhunun doğduğu günü kutluyoruz. 1912’den bu yana Karşıyaka Spor Kulübü bu toprakların ilk Türk spor kulübü olarak her alanda öncülük etti. Kadızade Zühtü Işıl’ın yaktığı meşale, bugün binlerce Karşıyakalının kalbinde yanmaya devam ediyor.”

“Bu sevda bitmez”

Başkan Ünsal, Atatürk’ün Karşıyaka’ya verdiği özel değere de dikkat çekerek şöyle konuştu: “Armadaki Ay-Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüze duyduğu güvenin en büyük nişanesidir. Bu arma bizim gururumuzdur. Karşıyaka; basketbolda başarıların, futbolda inancın ve her branşta asla vazgeçmeyen duruşun adıdır. Dün olduğu gibi bugün de kulübümüzün yanındayız. Bu sevda bitmez. Geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğe umutla yürüyoruz. Yaşa Karşıyaka!”