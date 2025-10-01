Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi, Küçük Çiğli Mahallesi’nde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mahalledeki incelemelerinin ardından mezunu olduğu 80. Yıl İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere halı saha sözü verdi.

Modern ve güvenli sokaklar için çalışma

Küçük Çiğli Mahallesi’nin birçok noktasında parke taşı döşeme çalışmaları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzel İzmir Hareketi Projesi kapsamında yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleriyle mahallelerin çehresi değişiyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmaları yerinde inceleyerek hem işçilerle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, “Vatandaşlarımızın daha güvenli, modern ve estetik sokaklarda yaşamaları için çalışıyoruz. Çiğli’nin çehresini değiştiriyoruz. Çok yakında kaldırımlarımızı renklendirerek daha canlı bir görünüm kazandıracağız” dedi.

Mezun olduğu okula anlamlı ziyaret

Başkan Yıldız, mahalledeki incelemelerinin ardından kendisinin de mezun olduğu 80. Yıl İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Yıldız’a, öğrenciler halı saha talebinde bulundu. Yıldız, bu talebi geri çevirmeyerek çocuklara halı saha sözü verdi. Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı ziyarette, “Çocuklarımızın talepleri bizim için her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

“Çiğli’nin geleceği için gece gündüz çalışıyoruz”

Çiğli’nin hem altyapısını hem de sosyal yaşamını geliştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

“Yaptığımız her yatırım, çocuklarımızın ve geleceğimizin yararına. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve umut bizlere ilham veriyor. Hem altyapıda hem de sosyal yaşamda Çiğli’yi hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”