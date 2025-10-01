Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah mesaisine Mustafa Kemal Caddesi ve çevresindeki altyapı, asfalt ve peyzaj çalışmalarını inceleyerek başladı. Çalışmalarla yaya kaldırımları genişletiliyor, düzenlemelerle daha güvenli ve konforlu ulaşım hedefleniyor.

Sabah mesaisini sahada başlattı

Başkan Ömer Eşki, İZSU’nun altyapı çalışmalarını tamamladığı Mustafa Kemal Caddesi ile 2, 6, 8, 15 ve 75 sokaklarda yürütülen asfalt, peyzaj ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet ederek bilgi veren Eşki’ye, ilgili bürokratlar da eşlik etti.

“Yaya kaldırımları genişletiliyor”

Başkan Eşki, çalışmaların kapsamına dikkat çekerek şunları söyledi: “Altyapının ardından yoğun bir asfalt çalışmasına başladık. Mustafa Kemal Caddesi’nde Cumhuriyet Meydanı’ndan itibaren peyzaj düzenlemeleri yürütülüyor. Yaya kaldırımlarını genişletiyoruz, yolun düzenli hale gelmesi için refüj ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bornova gibi yaşlı kentlerde altyapıda beklenmedik sorunlar çıkabiliyor ama ekiplerimiz gece gündüz çalışarak bunları aşıyor.”

Pınarbaşı dahil birçok noktada sürüyor

Eşki, çalışmaların yalnızca merkezle sınırlı kalmadığını belirterek, Pınarbaşı başta olmak üzere Bornova’nın farklı mahallelerinde de altyapı, asfalt ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Sabah erken saatlerde yaptığı incelemelerle trafik yoğunluğu başlamadan sahada notlar aldıklarını ifade eden Eşki, “Herkese rahat ve konforlu ulaşım için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.