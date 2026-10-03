Son Mühür / Yağmur Daştan - YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, Çiğli Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında İlçe Başkanı Erkan Akar, meclis toplantısında grup kararına uymayan Hamza Duran ve Musa Han’ı disipline sevk ettiklerini duyurdu.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın tavrını eleştirerek açıklamalarına başlayan Akar, “İl Başkan Yardımcımız Umut Barış Ballıkaya'ya yönelik 'Atın bunu dışarı! Atın, çıkartın! Ne bekliyorsunuz?' şeklindeki tavrını şiddetle kınıyoruz. Daha ilk günden Cumhur İttifakı'nın eliyle acımasızca söz vermediği, yanlış ve çirkin söylemlerde bulunduğu bu mecliste arkadaşlarımız onun seçilmesini sağlayan hem maddi hem manevi katkı koyan meclis üyesi arkadaşlarıdır. Bu vesileyle Onur Emrah Yıldız'ı Yeni Parti Grubu Çiğli Meclis Grubu olarak şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bugünkü oylamalarda YENİ Parti Grubu’nun grup kararına uymayarak aksi yönde oy kullanan meclis üyelerimiz Hamza Duran ve Musa Han'ı disipline sevk ettiğimizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz buraya kavga etmeye gelmedik”

Belediye binasında meclis öncesi güvenliğin artırılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Akar, “Emniyet güçlerinin meclis salonlarına girilemez. Meclis salonlarındaki kolluk kuvvetleri, oradaki asayişi düzenleyecek kişiler zabıtalardır. Belediye Başkanımız Sayın Valimizin gönderdiğini söyledi ama biz gerçeği biliyoruz, tüm kamuoyu da gerçeği biliyor. Ayrıca oradaki görevli arkadaşlarımız da bunu beyan ettiler. Belediye Başkanının talebi doğrultusunda arkadaşlarım içeride, sivil arkadaşlarım da meclis içerisine sokulduğuna şahit olduk. Biz burada kavga etmeye gelmedik. Biz burada Çiğli'nin haklarını sonuna kadar savunmaya geldik. Nitekim gördüğünüz gibi bazı uygulamalar başkanın hem verilen önergeleri gündeme almaması hem de antidemokratik tavırları da bunu açıkça ortaya göstermiştir. Yanlış bir uygulama, yanlış bir davranış. Çiğli Meclisinde polisin, asayişin yeri yoktu. Tabii ki emniyet ve kolluk kuvvetlerimiz bizim emniyetimiz ve kolluk kuvvetlerimizdir. Halkın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlüdür fakat burası bir meclistir arkadaşlar. Dolayısıyla Çiğli halkının yararına birtakım kararların alınması gereken meclistir. Kolluk kuvvetlerinin orada olmaması gerekiyordu” dedi.

“Tepkimiz 350 milyon liralık tepkiyeydi”

Daha sonra söz alan Çiğli Belediyesi YENİ Parti Grup Sözcüsü Alev Koç, “Belediyemizin iki tane şirketi var: ÇİBEL ve Çiğli Gıda. Çiğli Gıda emekçilerimiz 2 ay itibarıyla 3 aydır maaş alamıyor. Çiğli Gıda işçilerimizin maaşları eksik ödendi. Hal böyleyken bugün oylamada kriz yaşanan gündem maddesinde Çiğli Belediye Başkanı, sırf bir parka sadece hizmet vermek için 350 milyonluk bir krediyi geçirmek istedi ve bunda da başarılı oldu. Bizim ana tepkilerimizden biri bunaydı. İkincisi, kendini kanunlardan ve yönetmeliklerden üstün görerek 'Burada hiçbir kaide geçerli değil, burada ben ne dersem o olur' anlayışıyla bizim verdiğimiz önergeleri okumaktan imtina etti. Verdiğimiz önergelerin içeriği Çiğli'nin hava durumunu öğrenmek değildi. Bizim verdiğimiz önergelerin içeriği, alelacele telaşla AK Parti'ye geçen ve buraya 'hizmet getirme' vaadinde bulunan belediye başkanının aslında satış yetkileri olan Çiğli halkının, Çiğli'nin taşınmazlarının satışına ilişkin verilen yetkinin iptaline yönelikti. Bunun haricinde de en son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Edibe Tokmak Yılmaz'ın vermiş olduğu tepki, Yılmaz'ın vermiş olduğu tepki yine belediye başkanının şahsına yaptığı hakarete yönelik bir tepkiydi. Öncelikle ben buradan Edibe Tokmak Yılmaz'a hem teşekkür ediyorum hem de belediye başkanının şahsına yapmış olduğu hakaret Çiğli Meclisine ve Çiğli kadınlarına yapılmış bir hakarettir. Ben bunu hem kamuoyunun ama öncelikle başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aklının ve vicdanının takdirine bırakıyorum” dedi.

“Bu maddeye karşı gelmemiz doğru bir tavırdır”

“Çekilen kredi Atiye İbrahim Rahmi Yağcı Parkı, yapımıyla alakalı. Oradaki o kredi tamamen orası için kullanılacak” sözleriyle devam eden Koç, “İller Bankası bunu kesecek. Zaten İller Bankası'ndan gelen para şu andaki maaşları ödemeye yetmiyorken, biz bu anlamda işçilerimizin yarınının güvence ve teminat altına alınması için bu maddeye karşı geldik. Dolayısıyla bu maddeye karşı gelmemiz doğru bir tavırdır. Oradaki parayı hiçbir suretle belediye başka bir manada kullanamaz. Çünkü o İller Bankası'ndaki kredi sadece o koşulla çekiliyor. Tahsisli çekiliyor” diye konuştu.