Son Mühür / Yağmur Daştan- Çiğli Belediyesi ekim ayı meclis birleşimi sırasında YENİ Parti İzmir İl Başkan Yöneticisi Umut Barış Ballıkaya’nın su fırlatması dikkatleri çekmişti. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın talimatıyla meclis salonundan dışarıya çıkarılan Ballıkaya, ‘Su atarak vermek istediğiniz mesaj neydi?’ sorusuna yanıt verdi.

“Çiğli 27 yıldır cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilkelerine sahip çıkan bir ilçe. Biz 27 yıldır Çiğli'yi AK Parti'nin simgesi gibi sağ yönetim anlayışına teslim etmedik” sözleriyle açıklamalarda bulunan Ballıkaya, “Bugün Onur Emrah Yıldız bir onursuzluk sergileyerek 27 yıllık mücadelemizi tek başına bir oyla AK Parti, MHP faşizmine teslim etmiştir. Bugün ülkemizde yaşanan olumsuzluklar, yoksullukların tamamının kaynağı 22 yıllık AK Parti iktidarıyken Çiğli'ye hizmet edeceğim bahanesiyle AK Parti'ye geçmek istemesi ve bunu Çiğlilere dayatmasını biz kabullenemiyoruz. Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, AK Parti-MHP karşıtı bir kitlenin oyunu alarak belediye başkanı olmuştur” dedi.

“Demokratik hakkımı kullandım”

“Bugün mecliste de gördüğünüz gibi, İlçe Başkanım da açıkladı, salona resmi olmayan, resmi kıyafetli değil arkadaşlar, sivil kıyafetli polisler doldurulmuştur” sözleriyle devam eden Ballıkaya, “Salona girmek isteyenler bugün meclis üyeleri ve Çiğli halkıdır. Onur Emrah Yıldız, AK Parti ve MHP halk düşmanıdır. Halkın bugün ben de Çiğli'de yaşayan bir yurttaşım, demokratik hakkımı kullandım. Onur Emrah Yıldız'ın bu hadsizliğine karşı su fırlattım ama o su onun kirliliğini temizleyemez” diye konuştu.