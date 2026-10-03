Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye transfer olmasının ardından gerçekleşen ekim meclisinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Başkan Yıldız’ın yönetiminde gerçekleşen mecliste gündem maddeleri görüşülürken toplantı sık sık gerginlik ve tartışmalar nedeniyle bölündü.

SODEMSEN önerisi reddedildi: Zimmet çıkar…

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne üyelik işlemleri ilişkin meclis kararının iptal edilmesine dair önerge gündeme geldi. YENİ Partili Alev Koç, “SODEMSEN’e üyeliğimiz Hasan Arslan döneminde çıkmamızın sebebi 64 bin liralık aidat ödenmemiştir. Bunun çıkma sebebi bu. YENİ Parti olarak aidat ödeyeceğiz ve üyelikten çıkmayacağız. Önerge oy çokluğuyla kabul edilmezken; Başkan Yıldız ‘Bürokratlara zimmet çıkar” dedi.

Rekreasyon projesine oy birliği

Atiye İbrahim Yağcı Parkı’nın yapım işi ile Yaşam Koridoru Tasarım projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması için Başkan Yıldız’a yetki verilmesine yönelik önerge de gündeme geldi. Önerge hakkında bilgi vermesi istenen Yıldız, “Malum eski bir park. Çiğli’de 17 dönümlük bir rekreasyon alanı projemiz. Çiğli için çok güzel bir hizmet olacak. İller Bankası kredisi de hazır” dedi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Maddelerin görüşülmesi sırasında YENİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Doğan, “Meclis aritmetiği değişti. Bununla ilgili bakanlığın iki tane görüş yazısı var. Bu yazıda der ki ‘Komisyon yapısını değiştirecek üye değişimi olduğu taktirde eğer komisyon yapıları sayısal olarak değişiyorsa bu komisyonların yenilenmesi gerekiyor.’ Bu yapı değişmeden komisyona önerge göndermenin yasaya aykırı olduğu düşüncesindeyim” dedi. Başkan Yıldız da “Yargı yolu açık” uyarısı verdi.

Koç ve Yıldız arasında ‘laf cambazlığı’ gerilimi!

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi sırasında YENİ Parti Sözcüsü Alev Koç ile Başkan Yıldız arasında ‘laf cambazı’ gerilimi yaşandı. Önergeyi oylamaya sunan Başkan Yıldız’a Koç, “Siz hassas bir gününüzdesiniz herhalde. Laf cambazlığı yapmayalım. Burada alınacak, gücenecek bir şey yok. Karga tulumba maddeyi geçirmeye çalışıyoruz. Grup Sözcüsü olarak müdahale ediyoruz” dedi. Başkan Yıldız ise “Laf cambazlığı falan, öyle konuşmayalım” ifadelerini kullandı. Daha sonra Koç AK Parti sıralarına dönerek “AK Partili arkadaşlar siz bu usulden razı mısınız? Aranızda hukukçular var. Yazıklar olsun” dedi.

Başkan Yıldız: Kapat çeneni!

Başkan Yıldız “Alev Hanım gerçekten zor birisiniz. Kime yazıklar olsun diyorsunuz?” çıkışı yaptı. Alev Koç da “Beyefendi” diye seslenince Başkan Yıldız, “Ben beyefendi değilim. Sen başka bir şeyin peşindesin. Bıktık senden, kapat çeneni” diyerek tepkisini gösterdi.

Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimine geçilmesi için yaklaşık yarım saatlik ara verildi. Daha sonra Başkan Yıldız, ekim ayı ikinci meclis birleşimini açtı. Toplantıda

Yıldız’ın oyu iki oy sayıldı

Köyiçi ve Yakakent Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 59 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili maddenin kabulünün oylanması sırasında YENİ Parti grubundan 16 oy, Cumhur İttifakı grubundan ise 16 oy geldi. Oylama üzerine konuşan Başkan Yıldız, “Benim oyum iki oy sayıldığı için madde kabul edildi” dedi.

YENİ Partili Duran’a imza tepkisi

Meclisin devam ettiği sırasında bazı partililer YENİ Partili Hamza Duran’ın AK Parti grubu ile birlikte imza kullanmasına tepki gösterdi. Mecliste tekrardan kargaşa meydana geldi. Bazı partililer emniyet güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

“Benim davetim değil, Valiliğin önerisi”

Meclis toplantısı sürerken söz alan YENİ Partili meclis üyesi Bülent Bingöl, “Aramızdaki sivil polis arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Emniyet Müdürümüze, diğer polis arkadaşlara sağduyulu davranışları için kendilerine de yine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanın daveti üzerine gelmiş polis arkadaşlar dedi. Bingöl’ün açıklamaları üzerine Başkan Yıldız, “Bülent Bey, benim davetim üzerine değil... Sayın Valiliğin önerisiyle, bilginiz olsun” dedi.

Bingöl ise “Biz salona girmeden önce polislerimiz burada çekim yapıyorlardı. Bir 10 dakika beni çektiler zaten” ifadelerini kullandı.

“İki kişi şerh düştük”

Başkan Yıldız’ın uyarısı üzerine gündemle ilgili konuşmalarını sürdüren Bingöl, “Komisyon toplantılarımızı 8. katında yaparız. Her zaman düzenli şekilde komisyon üyelerimizle bir toplantı salonumuz vardır. Meclise 10 dakika ara verildi. Aradan sonra ben komisyon üyesi Ergül Akkara'yla 8. kata çıktım. Dosyamız gelmedi. Dosyamız geldikten sonra 3. katta YENİ Parti Üyesi Musa Han, AK Parti Üyesi Mürşit Avcı, diğer AK Parti Üyesi Kadir Önler bu krediyle ilgili oy çokluğuyla kabul diye yazıp karar bizim önümüze geldi. Haliyle ben ve YENİ Parti üyesi arkadaşım Ergül Akkara bu konuya şerh düştük” dedi.

Bürokratı işaret etti, meclis yine gerildi

“Emekçilerimiz maaşlarının tamamını alamadılar, yüzde 20 kesildi, yüzde 80'ini ödediler. 25-30 bin lira bir kesinti var. Çiğli esnafı alacaklı. Artık belediyeye mal veremez duruma gelmiş. Hadi onları da geçtik, şimdi önümüze gelen para İller Bankası payımızdan kesinti yapılacak. Sayın Başkan bize diyor ki; 'İller Bankası bende kesinti yaparsa ben işçi, işçi maaşı ödeyemem.' Şimdi diyor ki; 'Bankalardan değil, İller Bankası bizim payımızdan kesecek.' Nedir bu proje? Bahriye Üçok Parkı, Egekent girişi alt tarafı Yaşam Koridoru dedikleri, neydi, oradaki derenin kenarı... Nedir, Yaşam Koridoru nedir? Şimdi gelen yazıda diyor ki; hani daha ihale olmamış, projesi midir, ihalesi olmuşsa... Bize gelen yazıda diyor ki; birinin yaklaşık maliyeti 90 bin lira, birinin yaklaşık maliyeti 160 milyon lira. Yani ikisi yaklaşık 300 milyona, 250-300 milyona yakın bir kredi talebi var. Biz bu krediyi kullanırsak, İller Bankası payımız kesilirse bizim bu işçimiz maaşı inan ki çok zor alır. Bu bir. İkincisi, ya Çiğli'nin üstünde Sayın Başkanın getirdiği bir kambur var. Bu kambur nedir? 2 yıllık araç kiralaması, KDV dahil, demin şiddetle alkışlıyordu Oktay Bey. Yani bürokratınız..." ifadelerini kullandı.

“Siz geçen ay YENİ Partilileri ifşalamış kişisiniz”

Bingöl’ün sözleri üzerine Başkan Yıldız, "Memurları işaret etmeyin Bülent Bey. Siz geçen ay burada YENİ Partili meclis üyeleri burayı, salonu terk ederken ifşalamış kişisiniz ya. Yapmayın. Ya burada, 'Şükrü Bey nereye gidiyorsunuz? Düzgün Bey nereye gidiyorsunuz?' dediniz. Bir ay sonra YENİ Parti... Belki bak, bir ay sonra başka bir yere geçersiniz. O yüzden sen peşin konuşma Bülent Bey” dedi.

Bingöl, “Arkadaşlar 400 milyon liraya 2 yıllığına araç kiralandı. Çiğli bütçesinin %20'si bu. Bunun altından kalkamıyoruz zaten. Bu yara, kambur Çiğli'nin üzerinde. Biz kredi verelim, biz orada hayır dedik ama benle arkadaşım bir şartla krediyi veririz: Çiğli'ye kepçe alalım, kamyon alalım, çöp arabası alalım, çöp kamyonu alalım. Sokaklarımızı yama yapmak için ekipmanlar alalım” diye konuştu.

Başkan Yıldız, “Bülent Bey sağ olsun konuşmasında sadece bir tarafı etiketleyerek geçmişi ve maziyi unutmuş” demesi üzerine, “Siz maziyi unuttunuz” tepkisi yükseldi.

“Karşı mahalleye gitmedim aynı mahalledeyim”

“Siz de gittiniz. Siz de gittiniz. Siz YENİ Parti'deydiniz..." diyen Yıldız’a Bingöl, “Karşı mahalleye gitmedim, aynı mahalledeyim” çıkışı yaptı.

Başkan Yıldız da “Siz geçen ay karşı mahalledekileri kovdunuz ya. Geçen ay karşı mahalleden çıkarken 'Şükrü Abi nereye gidiyorsun?' diye bağıran sizdiniz. 'Düzgün Bey nereye gidiyorsun?' diye bağıran sizdiniz. Ya Başkan Mustafa Bey nereye gidiyorsun diyen bağıran bizzat sizdiniz. Şimdi bir ay sonra siz yine bir şey değiştirirseniz o yüzden peşin konuşmayın” dedi.

“Burası sizin sahne şovunuz değil”

YENİ Partili Bingöl’ün tepkisinin sürmesi üzerine Başkan Yıldız, “Siz çok emekçiyi düşünüyorsunuz ya, geçen ay bu emekçilerin maaşı ödenmediğinde benim yaşadığım kesintilerle ilgili ben Ankara'da kapı kapı gezerken geldin mi yanımda? Yok. Orada yoktun. Ya gelsen ne yapabileceksin? Ne, neye gücün yetecek? Ne yapabileceksin yani? Sen benim işçiyle, emekçinin maaşını ödemek için 2,5 yıl boyunca kredi çekip onlara para ödeyen en iyi bilensin. Şimdi burada başka sahne oynama. Gerçekleri konuşalım. Ben ilk defa proje getiriyorum, bu projenin amacına bak, düşük faizli ve ileri vadeli bir kredi bu. Bu hemen İller Bankasından kesilecek bir kredi değil. Siyaset yapacaksan yap, ben de cevabını vereyim, tüm kamuoyu duysun. Geçen ay mecliste sizin yaptığınız şov apaçık ortada. Geçen ay bağırıp çağırıp hakaret etmeye yaklaştığınız kişilerle şimdi aynı sırada, aynı mevkidesiniz, aynı mevzidesiniz. O yüzden kendinize gelin. Burası da sizin sahne şovunuz değil, ayağa kalkacağınız bir durum yok” diye konuştu.

‘Utanç olarak sen temsil ediyorsun’

Dilek ve temenni kısmını Başkan Onur Emrah Yıldız, 13 Ekim’de gerçekleşecek diğer oturuma bıraktığını duyurdu. YENİ Partili ve CHP’li Meclis üyeleri ise buna tepki gösterdi. Başkan Yıldız, salonda gerginlik olduğunu ve dilek ve temenninin yapılamayacağını söyledi. YENİ Parti Grup Sözcüsü Alev Koç, “Evet Sayın Başkan salonda yoğun bir öfke ve utanç var” dedi. Başkan Yıldız ise “Utanç olarak sen zaten temsil ediyorsun” diyerek Koç’a tepki gösterdi.

Başkan Yıldız’ın oturumu kapatması sonrası da gerilim devam etti. Başka bir CHP Grup Başkan vekili Edibe Tokmaz Yılmaz, Yıldız’ın Alev Koç’a yönelik söylemlerine tepki gösterdi ve Koç’tan özür dilemesini sözünü geri almasını istedi. Başkan Yıldız ise “Ben bir şey söylemedim” diyerek salondan ayrıldı.