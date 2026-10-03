Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından 1 Ekim’de yapılması planlanan olağan meclis toplantısı CHP ve YENİ Partili meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle yeterli sayı bulunmadığı için ertelenmişti. Çiğli Belediyesi’nin ertelenen meclis toplantısı Başkan Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde başladı.

Başkan Yıldız’ın meclis birleşimini açması üzerine CHP’li ve YENİ Partili meclis üyeleri masalara vurarak tepki gösterdi. YENİ Parti İzmir İl Yönetici Barış Ballıkaya’nın divana su fırlatması üzerine salon gerildi. Başkan Yıldız, Ballıkaya’nın güvenlik görevlilerine salondan atılması talimatını verdi. Başkan Yıldız, ‘Atın dışarı’ derken, Ballıkaya güvenlik görevlileri eşliğiyle dışarıya çıkarıldı.

Güvenlik önlemi alındı

Belediye meclisi başlamadan önce çevik kuvvet ekipleri ile emniyet birimlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. YENİ Partili meclis üyesi Bülent Bingöl, “Seyircilerimiz kısmı yani, bu seyircilerimizin arasında maalesef... 27 yıldır bu meclislere gelir giderim. İlk defa, emniyet müdürümüzün dediğine göre Sayın Başkan emniyeti istemiş, emniyetten destek. 5393, 20. maddesi; belediye meclisleri halka açıktır! Belediye meclislerinin güvenliklerini almak zabıta arkadaşlarınındır. Biz içeri girerken sivil polisler hepsi kapıda, emniyetin kameraları tek tek meclis üyelerini çekiyor. Böyle olmaz. Ve bu talep Sayın Başkanımızdan gelmiş emniyete, güvenlik açısıyla" ifadelerini kullandı.