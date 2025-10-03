İzmir’in Menemen ilçesinde yer alan Hatundere Köyü, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak köyü farklı kılan en önemli unsur, isminin kökenine dair anlatılan ilginç hikâye. Yıllar önce köyde yalnızca bir kadın yaşıyordu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan bu kadını görmek isteyenler, “Hatunun yanına gidiyoruz” diyerek yola çıkardı. Zamanla bu ifade köyün adı haline geldi ve Hatundere ismi günümüze kadar ulaştı.

Yörüklerin İzleri ve Tahrip Edilen Harabeler

18. ve 19. yüzyıllarda Yörüklerin iskan edildiği Hatundere, o dönemlerde volkan konisi içinde yer alan yamaç ve düzlüklerde kuruldu. Köyde günümüzde hâlâ Yörük kültürüne dair izler bulunuyor. Ancak definecilerin tahrip ettiği çok sayıda harabe, köyün tarihi mirasını tehdit ediyor.

Köyün Geçim Kaynakları

Hatundere’de geçim kaynaklarının başında hayvancılık geliyor. Bunun yanında pamuk, tütün ve sebzecilik yapan aileler de mevcut. Son yıllarda özellikle sebzecilik yapan hane sayısında artış görülüyor. Köy halkı hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çevredeki pazarlara ürünlerini ulaştırıyor.

Doğal Güzellikleriyle Öne Çıkıyor

Köyün bir diğer cazibesi ise doğa yürüyüş rotaları. Ziyaretçiler, köyün dışındaki yemyeşil alanlarda yürüyüş yaparken farklı çeşmelerle karşılaşabiliyor. Ayrıca köyün yakınında bulunan küçük Çal Gölü, dinlenmek isteyenler için sakin bir mola noktası. Gölde piknik yapılabiliyor, doğanın huzuru ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Hatundere’ye Nasıl Gidilir?

Hatundere, İzmir merkeze yaklaşık 59 kilometre uzaklıkta. Özel araçla İzmir Çevre Yolu üzerinden yaklaşık 1 saatlik yolculukla köye ulaşmak mümkün. Ayrıca toplu taşıma seçeneği de bulunuyor. İZBAN’ın Hatundere durağında indikten sonra 752 Buruncuk-Hatundere Aktarma Merkezi otobüsü ile köy meydanına ulaşılabiliyor.

Sessiz ve Doğal Bir Alternatif

İzmir’in kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için Hatundere, sakinliği ve doğal güzellikleriyle cazip bir rota. Hem köyün geçmişine ışık tutan hikâyesi hem de bugünkü yaşam biçimi, burayı farklı kılan unsurlar arasında yer alıyor.