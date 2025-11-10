Trendyol Süper Lig’de üst üste Gençlerbirliği ve deplasmanda Kasımpaşa galibiyetleriyle çıkış sağlayan Göztepe, 12 maç sonunda 22 puana ulaşarak milli araya beşinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızı Juan’ın üst üste attığı gollerle kritik 6 puanı hanesine yazdırdı.

55 yıl sonra Avrupa kupaları hedefi sürüyor

Sezon başında 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini açıklayan Göztepe, 12 haftalık performansında bu hedefinden sapmadı.

Göz-Göz; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle istikrarlı bir çizgi yakaladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Konferans Ligi hattındaki Samsunspor’un sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin en az gol yiyen takımlarından biri

Göztepe, bu sezon savunma istikrarıyla dikkat çekiyor. Kalesinde yalnızca 6 gol gören İzmir temsilcisi, lider Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un sistemli oyunu, sarı-kırmızılıların savunma direncini güçlendirdi.

Kocaelispor maçı önemli viraj

Milli aranın ardından Göztepe, 23 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor’u konuk edecek. Kocaelispor, son maçında Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmıştı. Formda rakiple oynanacak mücadele, Göztepe’nin Avrupa hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Arda Okan cezalı

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Okan, sarı kart ceza sınırını doldurduğu için Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik heyet, yerine yapılacak hamle üzerinde çalışırken, Göztepe taraftarları kritik maç için şimdiden büyük bir heyecan taşıyor.