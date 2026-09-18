Son Mühür- Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çiğli’de okul kantinleri yakın takibe alındı. Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ders zili çalar çalmaz öğrencilerin sağlığını korumak adına ilçedeki kantin kapılarını çalmaya başladı. Önceden haber vermeksizin gerçekleştirilen bu baskınlarda, tezgahtaki tosttan ambalajlı gıdaların tarihine kadar her ayrıntı mercek altına alınıyor.

Tezgahtaki gramajdan fiyat tarifesine A'dan Z'ye inceleme

Zabıta ekipleri okul koridorlarında devriyede. Sadece ruhsat ya da vergi levhası kontrolüyle yetinilmiyor. Ekipler, fahiş fiyatın önüne geçmek için İzmir Kantinciler Odası’nın belirlediği resmi tarifeleri tek tek inceliyor.

İşin mutfak tarafında ise denetim daha da sertleşiyor. Tost makinelerinin hijyeni, hazırlama tezgahlarının temizliği, kullanılan malzemelerin tazeliği ve hatta satılan sandviçlerin gramajı bile tartılıyor. Son kullanma tarihi geçmiş tek bir ürünün bile raflarda yer almasına izin yok. Kurallara uymayan ya da hijyen sınırını aşan işletmeler anında uyarılıyor, eksiklerin giderilmesi için süre tanınıyor.

"Çocuklarımızın sağlığı taviz verilemez kırmızı çizgimiz"

İlçedeki tüm okul kantinlerinin düzenli olarak denetleneceğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konunun hassasiyetine dikkat çekti. Çocukların günün büyük bölümünü okulda geçirdiğini hatırlatan Yıldız, masadaki tehlikelere geçit vermeyeceklerini belirtti.

Başkan Yıldız, denetimlerin temel amacının ceza kesmek değil, güvenli bir gıda zinciri oluşturmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çocuklarımızın tükettiği gıdaların taze, hijyenik ve güvenilir olması bizim için her şeyden önemli. Zabıta ekiplerimiz sahadaki varlığıyla sadece eksik aramakla kalmıyor, kantinlerde kalıcı bir hijyen standardı oturtmayı hedefliyor. Ruhsattan fiyat listesine, ürün tarihlerinden tezgah temizliğine kadar her ayrıntıyı titizlikle inceliyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli alanlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu denetimler kesintisiz devam edecek."

