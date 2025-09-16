Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu ÇİBEM’de yeni dönem kayıtları başladı. Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencilerinin faydalanabileceği YKS hazırlık kursları için ön başvurular 2 Ekim Perşembe gününe kadar alınacak. 850 öğrenciye kapılarını açacak olan kurslar, fırsat eşitliği sağlayarak öğrencilerin akademik başarısını artırmayı hedefliyor.

Hazır bulunuşluk sınavı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlanan dersler, modern sınıflarda uzman eğitimciler tarafından verilecek. Eğitim sürecinin daha verimli planlanabilmesi için 3 Ekim Cuma günü “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanacak. Sınavla öğrencilerin bilgi düzeyi ölçülerek eksik oldukları konular belirlenecek, ders içerikleri bu verilere göre şekillendirilecek.

Öğrencilere farklı programlar

ÇİBEM’de ders programları öğrenci gruplarına göre düzenlendi. 12. sınıf öğrencileri haftada 15 saat, mezun öğrenciler ise haftada 20 saat YKS hazırlık eğitimi alacak. Ayrıca sınav pratiğini güçlendirmek amacıyla yıl boyunca 8 sıralı deneme ve 12 genel deneme yapılacak.

Başkan Yıldız: “Gençlerimizin başarısı Çiğli’nin geleceğidir”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM’de başlatılan yeni dönem kurslarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üniversite hayali kuran gençlerimizin bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını bilmeleri bizim için çok önemli. ÇİBEM’de sunduğumuz ücretsiz YKS hazırlık kurslarıyla hem fırsat eşitliği sağlıyor hem de akademik başarılarını destekliyoruz. Mezun öğrencilerimizi de kapsayan bu dönemle birlikte Çiğli’de eğitime erişim daha güçlü ve kapsayıcı hale geldi. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onların başarısı, Çiğli’nin geleceğidir.”