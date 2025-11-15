Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bir dizi ziyaret kapsamında Menderes İlçe Başkanlığı ile Menderes Belediyesi’ne ziyarette bulundu. İl Yöneticileri, İlçe Başkanı ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte ilçede temaslarda bulunan Güç, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu.

HEDEFLER MASAYA YATIRILDI

Menderes’in bereketli ovaları, Türkiye’nin en nitelikli mandalinası, masmavi denizi ve köklü kültürüyle İzmir’in en özel ilçelerinden biri olduğuna vurgu yapan Güç, ilçenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve gelecek döneme yönelik hedeflerini masaya yatırdıklarını belirtti.

"MENDERES İÇİN ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"

Güç paylaşımında, “Bugün hem yol arkadaşlarımızla bir araya geldik hem de Menderes’in sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. Birlikte üreten, birlikte büyüyen ve birlikte güçlenen bir Menderes için çalışmaya kararlıyız. Her zaman olduğu gibi yan yanayız, omuz omuzayız.” ifadelerini kullandı.

CHP heyetinin ziyaretinin, ilçede partililerle dayanışmanın artırılması ve önümüzdeki süreçte ortak çalışma programlarının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.