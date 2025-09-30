İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Siyah duman gökyüzünü kapladı

Yangınla birlikte yoğun siyah duman gökyüzüne yükseldi. Dumanlar, bölge genelinde geniş bir alandan görüldü. Çevrede panik yaşanırken, fabrikadaki personelin hızla tahliye edildiği öğrenildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kimyasal maddelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Ekiplerin müdahalesi sırasında bölge güvenlik şeridiyle çevrildi.

Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki hasarın boyutları ve olası çevresel etkilerin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...