Son Mühür- Çiğli Belediyesi, Mart ayı olağan meclis oturumunu 3 Mart’ta gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde, belediyeye ve bağlı şirketlere ait taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere takas, trampa, müspet veya kat karşılığı verilmesi konusu yer alıyor.

Taşınmazlar SGK borçları için kullanılacak

Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan önergede, belediyeye ait taşınmazların SGK’ya satışının yapılması planlanıyor.

Komisyonlardan meclise

Söz konusu önerge, ilgili konuların detaylı incelenmesi için önce İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmişti. Komisyonların görüşlerinin ardından önerge, meclis gündeminde tartışılacak ve taşınmaz satışının SGK borçlarına nasıl karşılık olacağı karara bağlanacak.

İlgili önerge şu şekilde;

“Emlak ve istimlak Müdürlüğünün, Belediyemize ait taşınmazların takas, trampa, müsup, kat karşılığı verilmesi, belediyemizin ve belediyemize ait şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının 5510 sayılı sosyal sigortaları ve Genel Sağlık Kanununun geçici 41. maddesine göre ödenmek üzere ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumuna taşınmazların satışının yapılması ile ilgili imar ile plan ve bütçe komisyonlarına havale edilen konunun görüşülmesi.”

Cemevleri için imar düzenlemesi

Meclis üyelerinin önergesi doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görüş ve talepleri dikkate alınarak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne “Cemevi Alanı” gösterimi eklendi. Bu kapsamda ilçede yer alan cemevlerinin imar plan değişiklikleri ile ilgili konu, detaylı inceleme için İmar Komisyonu’na havale edilmişti. Mart ayında yapılacak olan meclis oturumunda tekrar değerlendirilecek.

Cami alanı için imar çalışması

Bir diğer önerge ise Harmandatı Mahallesi, 25609 ada 1 parselde yer alan ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan “Cami Alanı”nın planlanmasını kapsıyor. İlçedeki ibadet alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından yapılacak imar plan çalışması, İmar Komisyonu’na iletilerek mecliste görüşülecek.