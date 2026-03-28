Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i tebrik ederek İzmir’e yönelik göndermede bulunmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Çankırı’nın “Darısı İzmir’in başına” ifadelerine CHP’den tepki gelirken, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Milletvekilliği yaptığınız İzmir’e bu kadar yabancı olmanıza şaşırdım” sözleriyle yanıt vermişti.Sosyal medya üzerinden devam eden polemikte, bu kez Ceyda Bölünmez Çankırı, Ednan Arslan’a yeniden cevap verdi. Daha sonra bu polemiğe İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız da dahil oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Partili Yıldız, CHP'li Arslan'a şu sözlerle sert çıktı;

"Ednan Bey, öncelikle sizi tebrik ederiz! 2014 yılında başlayıp tam 11 yıl süren bir sürecin ardından, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz’ın nihayet tamamlanmış olması elbette sevindiricidir. Bu süreçte; milyonlarca liralık kamu zararı, iki kez temel atma töreni, üç ayrı yüklenici değişikliği aslında başarının değil, başarısızlığın sonucudur. Yıllardır körfezi kirleten en temel unsurlardan biri olan arıtma eksikliğinin giderilmesi ve kirli su deşarjının durması, yıllar sonra İzmir adına olumlu bir adımdır. 10 yılın ardından çevre izin belgesinin alınmış olması ve uzun süredir çalışmayan SAİS sisteminin devreye girmesi de memnuniyet vericidir. Ancak sorunların bittiğini söylemek mümkün mü? Elbette hayır. Ortaya çıkan arıtma çamurunun hâlâ çalışmayan yakma tesisi nedeniyle Manisa’ya taşınması devam ediyor. Yıllarca araziye serilen yaklaşık 2,5 milyon m³ çamurun akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Daha da önemlisi; İzmir genelinde bulunan 66 arıtma tesisinin 32’sinin hâlâ çevre izin belgesi yok. Bu durum yıllardır değişmiş değil. Üstelik daha geçtiğimiz günlerde Aliağa ve Güzelbahçe’de denize yapılan kirli su deşarjı nedeniyle ceza alınmış olması, sorunun sistematik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Siz İzmir milletvekili olarak, özellikle de mevcut belediye yönetimini destekleyen tek bir isim olarak, bu tabloyu sorgulamakla yükümlüsünüz. Bu şehirde: Arıtma tesislerinin önemli bir kısmı hâlâ yasal izinlerden yoksun, SAİS sistemleri tam anlamıyla sağlıklı çalışmıyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmaması nedeniyle her yağmurda sistemler devre dışı kalıyor ve kirli su doğrudan denize deşarj ediliyor. Ve tüm bunlar, herhangi bir finansman yetersizliğinden değil; yıllardır süregelen yanlış yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Sayın Vekil, İzmir’de iki dönemdir görev yapan bir milletvekili olarak artık bu konulara daha hâkim, daha ilgili olmanız beklenir. Acaba geçtiğimiz dönemde yaşadığınız siyasi mesafe nedeniyle mi, yoksa İzmir’den bir süre uzak kalmanızın etkisiyle mi bu konulara hâkimiyetiniz zayıfladı? Sayın Vekil, İzmir’de AK Parti vekillerine ve kamuoyuna, belediyenizin çalışmalarını savunabilmek için çok daha fazla çalışmanız gerektiği açıktır. Dilerseniz, biz size bu konularla ilgili tüm teknik detayları paylaşmaya hazırız. Belki o zaman, İzmir’in kronikleşmiş altyapı sorunlarının çözümüne daha gerçekçi ve etkili bir katkı sunabilirsiniz."