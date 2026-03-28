İzmir’de sahte internet siteleri üzerinden TOKİ “İlk Evim” başvurusu yaptığını iddia eden vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte sitelerle kamu kurumu taklidi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya ve arama motorları üzerinden reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdığı tespit edildi. Bu sitelerin, e-Devlet ve TOKİ sistemlerine birebir benzer şekilde tasarlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, vatandaşların sahte platformlara yönlendirilerek T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerini girmelerinin sağlandığı ortaya çıkarıldı. Ardından mağdurlardan “peşinat” adı altında belirlenen IBAN hesaplarına para göndermeleri istendi.

Şüphelilerin, gönderilen paraların iadesi yapılacağı iddiasıyla sahte işlem dekontlarının sisteme yüklenmesini talep ederek mağdurların güvenini kazandıkları belirlendi. Bu yöntemle vatandaşların dolandırıcılık sürecine devam etmeye ikna edildiği tespit edildi.

Ek ücret talepleriyle dolandırıcılık genişletildi

Mağdurların sisteme yüklediği dekontların ardından bu kez “sigorta poliçe bedeli” ve “ilk taksit ücreti” adı altında yeni ödemeler istendiği, bu yolla dolandırıcılığın sürdürüldüğü ifade edildi.

Milyonluk vurgun ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde, İzmir’de 18 kişinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği kayıtlara geçti.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 34 kişi yakalanırken, adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firarilerin yakalanması sürüyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.