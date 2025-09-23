Üniversite yıllarında görsel iletişim ve tasarım eğitimi aldı, ardından müzik ve video prodüksiyonu alanında çeşitli projelere imza attı. Programlarında mizahi ve tartışmalı içeriklere yer verdi, sosyal medyada aktif oldu. Eğlence odaklı yaklaşımı ve popüler programlarıyla gençler arasında etki yarattı.

Educatedear tutuklandı mı?

Boğaç Soydemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuk Savaş programındaki bir hadis içerikli şaka nedeniyle soruşturma başlattı. Savcılık, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz için gözaltı kararı verdi. Şu an için Boğaç Soydemir’in tutuklu olduğu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmadı; hakkında soruşturma ve gözaltı kararı mevcut. Soydemir sosyal medya üzerinden özür açıklaması yaptı, ilgili videonun platformdan kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili yasal süreç devam ediyor.

Soğuk Savaş kanalı kapatıldı mı?

Soğuk Savaş kanalına yönelik ise şu ana kadarki bilgilerde resmi bir kapatma kararı yer almıyor. Kanalın tartışma yaratan videosu silindi fakat kanal yayına devam ediyor. Programın son bölümlerinde farklı konuklar yer aldı, kanal ve içerikleri hala erişime açık durumda. Şu an için Soğuk Savaş kanalının tamamen kapatılması yönünde bir gelişme yok. Kanalın geleceği, yasa süreçleri ve platform kurallarına bağlı olarak ilerleyen günlerde netleşebilir.