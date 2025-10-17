Aydın’ın Buharkent ilçesinde hayata geçirilen yeni proje ile Savcıllı Mahallesi’ndeki çiftçiler, yıl boyunca düzenli sulama imkanına kavuşacak.

Menderes Nehri’nden sulama desteği

Tarım sezonlarında su sıkıntısı yaşayan Savcıllı Mahallesi’nde, üreticilerin kesintisiz sulama yapabilmesini sağlamak amacıyla ASKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde önemli bir pompaj hattı çalışması başlatıldı.

Proje kapsamında, Menderes Nehri’nden alınacak su, sulama kanalına aktarılacak ve böylece bölgedeki tarımsal faaliyetler desteklenecek. Sistem kısa sürede devreye alınacak ve mahallenin tüm çiftçileri yılın 12 ayı boyunca düzenli sulama yapabilecek.

Başkan Erol’dan teşekkür ve değerlendirme

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “İlçemizin tarımsal üretimine değer katacak bu yatırım için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Hakan Olkaç’a teşekkür ediyorum. Projemizin tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Proje alanında inceleme

Proje sahasında yapılan incelemelere Başkan Erol’un yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik, Makina ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Akmeşe, AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Ali Balıkçı, Belediye Meclis üyeleri İdris Çakmakkaya, Ramazan Bingöl ve Yıldıray Çimen ile Mahalle Muhtarı Mehmet Çevik katıldı.