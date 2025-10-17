Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükselten ve kentin değerini artıran projeler zincirine yeni ve önemli bir halka daha ekliyor. Başkan Çerçioğlu'nun vizyonuyla hayata geçirilen "Kuzey Çevre Yolu" projesi, Aydın'ın trafik akışını kökten değiştirecek ve ulaşımında yepyeni bir sayfa açacak nitelikte. Bu stratejik yatırım, sadece mevcut trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda Aydın'a modern ve alternatif bir güzergâh kazandırarak kent içi hareketliliği önemli ölçüde hızlandıracak. Özellikle kentin doğu-batı istikametindeki seyahat süresini kısaltmayı hedefleyen proje, bölge ekonomisine ve günlük yaşama büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projenin ilk etabı Kızılçay Bulvarı'nda yükseliyor

Ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey Çevre Yolu projesinin ilk aşamasını hızla ilerletiyor. Kızılçay Bulvarı üzerinde yoğunlaşan kazı ve zemin hazırlık çalışmaları, projenin belirlenen takvimde tamamlanması için büyük bir özveriyle yürütülüyor. Ekiplerin titiz ve planlı çalışmaları sayesinde, Kuzey Çevre Yolu'nun mümkün olan en kısa sürede inşa edilmesi ve Aydınlı vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Bu yeni yol, yüksek standartlarda konfor, modern güvenlik tedbirleri ve akıcı trafik garantisi sunarak kent içi ulaşımı çok daha güvenli ve keyifli bir hale getirecek. Proje, şehirleşmenin getirdiği trafik problemlerine uzun soluklu ve çağdaş bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Başkan Çerçioğlu: "Aydın'ın geleceğini inşa etmeye kararlıyız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, devam eden altyapı ve yol çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yatırım kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi. Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ımızın parlak geleceğini, sağlam temeller üzerine inşa etme gayretimiz sürüyor. Hayata geçirdiğimiz her bir proje ile, kentimizin her köşesine dokunuyor, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak çözümler üretiyor ve Aydın'ı daha çağdaş, erişilebilir bir metropol kimliğine kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Kuzey Çevre Yolu'nun önemine değinen Çerçioğlu, bu projenin sadece bir yol inşasından ibaret olmadığını, aynı zamanda şehir ulaşım ağını tahkim eden ve vatandaşların zamanını değerli kılan stratejik bir adım olduğunu belirtti. Başkan, sözlerini "17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, tüm hemşehrilerimize hak ettikleri modern ve kaliteli hizmeti kesintisiz ulaştırmaktır" şeklinde tamamladı. Bu kararlı duruş, Büyükşehir Belediyesi'nin kente yönelik hizmet vizyonunun sürekliliğini vurguluyor.