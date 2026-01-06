Magazin gündemine düşen gözaltı haberi, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Özellikle ablası Esra Ersoy ile birlikte yer aldıkları projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Ceyda Ersoy'un hukuki durumu merak konusu oldu. Gözaltı kararının ardından Ersoy'un biyografisi, eğitim hayatı ve geçmişte yer aldığı yapımlar, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi.

Ceyda Ersoy kimdir?

30 Eylül 1988 doğumlu olan Ceyda Ersoy, 38 yaşında. Eğitim hayatına Mersin'de başlayan Ersoy, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada bulunan özel okullarda tamamladı. Yükseköğrenim süreci için Ankara'ya giden Ersoy, bir süre Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördü. Ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Akademik eğitiminin yanı sıra sanatla da ilgilenen Ersoy, üniversite yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Kariyer basamaklarını modellik ve oyunculukla tırmanan Ersoy, tescilli güzeller arasında yer alıyor. 2010 yılının Mart ayında düzenlenen "Top Model of Turkey" yarışmasında "Miss Fotomodel of Turkey" seçildi. Bu başarısını uluslararası arenaya taşıyan Ersoy, Kasım 2012'de Çin'de gerçekleştirilen "Miss Fotomodel of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Medya Kariyeri ve "Ciciş" Lakabının Kökeni

Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy ile birlikte medya dünyasında aktif bir profil çiziyor. İkili, 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy’un, yönetmenliğini ise Kartal Tibet’in üstlendiği "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran ve Begüm Kütük gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Ersoy'un kariyerinde sinema filmleri, reklam projeleri ve klipler de bulunuyor. 2014 yapımı "Şipşak Anadolu" filminde Cengiz Küçükayvaz ve Erdal Tosun ile birlikte rol aldı.

Kamuoyunda bilinen "Ciciş" lakabının hikayesi ise 2009 yılına dayanıyor. Cine5 ekranlarında sundukları bir programın açılışında kullandıkları "Günaydın cicişler" ifadesi, ikilinin medya kimliği haline geldi. Daha sonra Okan Bayülgen'in programlarında kendilerine bu şekilde hitap etmesiyle lakap kalıcı hale geldi. Twitter ve YouTube üzerinden paylaştıkları içeriklerle gündemde kalmayı başaran Ersoy kardeşler, zaman zaman yaptıkları açıklamalarla da dikkat çekiyor.

Ceyda Ersoy'un Yer Aldığı Bazı Yapımlar:

2014: Şipşak Anadolu (Sinema Filmi)

2011: Ruffles Reklamı

2009-2010: Neşeli Günler (Sunucu - Cine5)

2009: Kandıramazsın Beni (TV Programı - Fox TV)

2008: Hayat Güzeldir (Dizi Film)