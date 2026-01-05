Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2026 zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla kesinlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenen zam oranı yüzde 12,19 olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmeyle birlikte en düşük emekli maaşı için de yeni rakamlar konuşulmaya başlanırken, kamuoyunun gündemindeki en önemli soru işareti olan "refah payı" veya "ek zam" beklentisine dair ekonomi yönetiminin tavrı da netleşmeye başladı.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 30,89'a gerilerken, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu oran, işçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak net zam oranını oluşturuyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından tüm dikkatler, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olası bir ek iyileştirme kararına çevrildi.

En Düşük Emekli Maaşı 18 Bin 938 TL Sınırında

Hazine desteğiyle halihazırda 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı için masadaki en güçlü rakam 18 bin 938 TL oldu. Yüzde 12,19'luk artışın taban maaşa yansıtılmasıyla ortaya çıkan bu rakam, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Kök maaşı 15 bin 250 TL'nin altında olan ve hazine desteğiyle maaşı tamamlanan emekliler, yeni dönemde bu tutar üzerinden ödeme alacak. Ancak bu artışın resmileşmesi için yasal düzenleme yapılması ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'da yasalaşması gerekiyor.

Emekliye Refah Payı Verilecek mi?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme gelen "ek zam" ve "refah payı" tartışmalarında ibre, ekonomi yönetiminin sıkı duruşuna işaret ediyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen ekonomi yönetimi, "ücret artışı-enflasyon artışı" sarmalına neden olmamak adına mali disiplinden taviz vermemeyi planlıyor.

Edinilen bilgilere göre, bu dönemde emekli maaşlarına enflasyon farkı haricinde bir refah payı eklenmesi masada bulunmuyor. Ekonomi kurmayları, fiyat istikrarını kalıcı refahın temeli olarak görüyor ve bu nedenle maaş artışlarının TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon oranlarıyla sınırlı kalacağı öngörülüyor.