Son Mühür- CHP'den AK Parti'ye geçişi kadar, sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi görünen coşkusu nedeniyle gündem olan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'deki parti içi dengeleri de sarsacak bir sürecin kahramanı olmayı başardı.

Çakır'ın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday listesine yazdırıldığı iddiaları CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Çakır'ın AK Parti'ye geçişini değerlendiren kendisi de Mersin Milletvekili olan Ali Mahir Başarır,

“Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç, Veli Ağbaba hepimiz karşı çıktık. Yalvardık ‘Bu adamı aday gösterme’ diye. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbirimizi dinlemedi.” açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor...



Mutlak butlan tartışmaları sürecinde AK Parti'nin işine yarayan bir tutum aldığı eleştirilerine hedef olan ve bir kısım partilinin CHP'den atılması çağrıları bile yaptığı Kılıçdaroğlu Çakır'la ilgili iddialar konusunda sessizliğini koruyor.



Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları gazeteci Atakan Sönmez'in de gündemindeydi.

''Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye geçmesi ve Ali Mahir Başarır'ın 'Aday göstermemesi için Kemal Bey'e yalvardık' açıklamasını paylaşmamın ardından, süreci yakından bildiğini belirten CHP'li önemli bir ismin benimle paylaştığı metni aynen paylaşıyorum:'' diyen Atakan Sönmez'in konu hakkındaki paylaşımı şöyle.



Çakır'ın CHP serüveni nasıl başladı...



"2018 yılında Mersin’den 3 milletvekili çıkaran CHP, Hasan Ufuk Çakır’ın da 5. Sıradan aday olduğu 2023 seçimlerinde milletvekili sayısını 2 artırarak 5’e çıkardı.

Mersin milletvekili listesinin oluşmasında, büyükşehir belediye başkanı Vahap Seçer’in önemli dokunuşları oldu.

Başkan Seçer, Gülcan Kış’ı listenin 2. Talat Dinçer’i ise listenin 4.sırasına yazdırdı. Listenin birinci sırasında Ali Mahir Başarır, üçüncü sırasında ise ittifak adayı Mehmet Emin Ekmen bulunuyordu.



Seçer'in yakın arkadaşı Özkoç...



Bu arada 8’li milletvekili belirleme komisyonu üyelerinden biri olan ve Vahap Seçer’in yakın arkadaşı Engin Özkoç da (tesadüf!) Mersin sorumlusuydu.

Listenin 5. Sırasına Emre Yılmaz’ın yazılması gündeme gelince buna Vahap Seçer itiraz etti ve Yılmaz’ın o sırada olmasının risk olacağını söyledi. Mersin’deki Arap-Alevi dengesi vs. Emre Yılmaz, gençlik kollarından arkadaşı olan komisyon üyesi Onursal Adıgüzel ve Engin Özkoç’u araya sokmasına rağmen Seçer’in rezervini aşamadı.



Hikmet Çetin devrede...



Bu esnada listede yörük kökenli bir milletvekili adayının olması bölge dengeleri açısından öne çıktı. Hikmet Çetin eski genel başkan sıfatıyla Hasan Ufuk Çakır’ı önerdi ve bu isim üzerinde bir uzlaşma sağlandı.

Listelerin YSK’ya teslim edilmesine kısa bir süre kala Hasan Ufuk Çakır’la ilgili çeşitli belgeler önce genel merkeze, ardında da basına servis edildi.

Amaçlanan Hasan Ufuk Çakır’ın listeden düşmesi ve Emre Yılmaz’ın 5’ci sıraya gelmesiydi. Ancak olayı fark eden Hikmet Çetin’in uyarısıyla Mersin’den yola çıkan Çakır, YSK’ya son anda gerekli evrakları teslim etti.



Yalancının şahidi meselesi...



Ali Mahir’in Kılıçdaroğlu’nu suçlayıp Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel’i şahit göstermesi ise tam bir yalancının şahidi meselesi. Keza bu isimler Mersin’deki Hasan Ufuk Çakır’ı ne tanıyacaktı ve neye karşı çıkacaktı?

Halbuki 2020 yılında yapılan kurultay sonucunda PM adaylığı oylamasında Ali Mahir ve Emre Yılmaz birbirlerine yakın oy almış, Emre Yılmaz’ın genç kotasından PM’ye girme şansı doğmuştu. Ali Mahir Başarır, YSK’daki gücüyle ve yaptığı lobiyle o dönem kendisi PM’ye girmiş, Yılmaz PM dışında kalmıştı.



Mehmet Ali Çelebi'yi kim getirdi?



Konu AK Parti’ye geçme meselesine gelince bir hatırlatma... Teğmen Mehmet Ali Çelebi’yi CHP’de kim milletvekili yaptırdı, hatta cezaevinde nikah şahidi olmasını bile sağlayan isim Özgür Özel değil miydi?

Gaziantep’in en büyük ilçesi olan Şehitkamil Belediye başkanı Umut Yılmaz’ı belirleyen Veli Ağbaba değil miydi? Umut Yılmaz AK Parti’ye geçince Ali Mahir, Veli Ağbaba’ya tek söz edebildi mi?



Adnan Beker ve Cemal Enginyurt...



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Kılıçdaroğlu’na oy vermedim, Tayyip Bey’e oy verdim” diyen Adnan Beker'i, CHP’lilere ağır hakaretler eden hatta Özgür Özel’e “şarlatan özgür oğlan” diyen Cemal Enginyurt’u baş tacı edecek kadar siyasette seviyeyi düşürenlerin Erdoğan’a karşı selam duran Hasan Ufuk Çakır’ı eleştirmesi ise oldukça komik.



İstanbul'da yaşayan Ali Mahir Başarır...



Sonuca gelirsek; Mersin’de Hasan Ufuk Çakır’ın aday olduğu dönemde CHP’nin vekil sayısı 3’ten 5’e çıktı. Demek ki yanlış tercih değilmiş. İstanbul’da yaşayan Ali Mahir’in Mersin’den milletvekili adayı yanlış değilse bu hiç yanlış olmasa gerek.

Hasan Ufuk Çakır’a 'hukuki sakıncaları var' diyen Ali Mahir Başarır’ın TBMM tahsisli plakayı işadamı arkadaşına verdiği ve o kişinin mafya ile ilişkileri günlerce konuşulmuş olması da ayrı bir komedi!



Genel başkanı arkadan hançerleyen...



Kendilerini defalarca milletvekili, grup başkanvekili, grup başkanı, genel başkan yardımcısı yapan genel başkanlarını arkadan hançerleyen kişilerin millete ahlak dersi vermesi de ayrı bir garabet.

Dönün aynaya bakın, satan satılır… Tıpkı Ekrem İmamoğlu’nun Beykoz’a atadığı Özlem Vural’ın belediyeyi CHP’den alıp AK Parti’ye geçirdiği gibi, tıpkı en yakın çalışma arkadaşlarının itirafçı olduğu gibi!

Buradan bir çağrı da dönemin Mersin sorumlusu Engin Özkoç’a. Çık açıkla olan biteni ama bu sefer Kemal Bey’i satma, sadece gerçeği söyle.