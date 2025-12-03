Cornell'in ölümü, ailesi ve hayranları arasında şok etkisi yarattı. Konser sonrası otel odasına dönen müzisyen, eşi Vicky Cornell ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra banyoda bulundu. Ailesi, başlangıçta Ativan adlı anksiyete ilacının yargısını bulandırdığını savundu, ancak otopsi raporları ilaçların ölümde rol oynamadığını ortaya koydu. Bu trajedi, Cornell'in uzun yıllara dayanan bağımlılık mücadelesini de gün yüzüne çıkardı.

Chris Cornell Kimdir?

Chris Cornell, 20 Temmuz 1964'te Seattle'da doğan Amerikalı rock şarkıcısı ve söz yazarıydı. Gerçek adı Christopher John Boyle olan Cornell, ebeveynlerinin boşanması sonrası annesinin soyadını aldı. Seattle'da eczacı bir baba ve muhasebeci bir annenin çocuğu olarak büyüdü. Erken yaşlarda müzikle tanıştı ve bateri çalmaya başladı, ancak vokal yeteneğiyle öne çıktı.

Cornell, 1984'te Soundgarden'ı kurdu ve grubun güçlü vokaliyle grunge akımının mimarlarından biri oldu. Soundgarden, Badmotorfinger ve Superunknown gibi albümlerle 1990'ların başında patlama yaptı; Superunknown, ABD listelerinde zirveye yerleşti ve 5 milyon kopya sattı. Grup, 1997'de dağıldıktan sonra 2010'da yeniden bir araya geldi. Cornell, 2001'de Audioslave'i Rage Against the Machine üyeleriyle kurdu; bu süper grup, üç albüm çıkardı ve Like a Stone gibi hitler üretti.

Yalnız kariyerinde dört stüdyo albümü yayınladı; en sonuncusu 2015'te Higher Truth oldu. Temple of the Dog projesiyle, yakın arkadaşı Andrew Wood'un anısına albüm kaydetti. Cornell, James Bond filmi Casino Royale için You Know My Name şarkısını yazdı ve Grammy kazandı. Toplamda 15 milyon albüm sattı; ses aralığı dört oktavı aşan nadir vokalistlerden biriydi. Elton John, "Şok oldum ve Chris Cornell'in ani ölümü karşısında üzüldüm. Harika bir şarkıcı, söz yazarı ve en sevimli adamdı" diye taziye mesajı paylaştı.

Cornell, ilk evliliğini Soundgarden menajeri Susan Silver ile yaptı ve bir kızı oldu. 2004'te Vicky Karayiannis ile evlendi; bu evlilikten bir kız ve bir oğul dünyaya geldi. Müzisyen, depresyon ve agorafobiyle mücadele etti; 2002'de alkol ve uyuşturucuyu bıraktı, ancak son yıllarda anksiyete ilaçları reçete edildi.

Chris Cornell Neden Öldü?

Chris Cornell, 17 Mayıs 2017 akşamı Soundgarden ile Detroit'teki Fox Theatre'da konser verdi. Saat 23:30 civarında oteline döndü; koruma görevlisi Martin Kirsten, bilgisayarını tamir etmek için odasına eşlik etti ve Cornell'e iki doz Ativan verdi. Kirsten, odadan ayrıldıktan sonra Cornell, eşi Vicky ile telefonla konuştu. Vicky, "Sözleri peltekti, ekstra bir veya iki Ativan aldığını itiraf etti ve 'Sadece yorgunum' diye tekrarladı" diye belirtti.

Saat 00:30 civarında Vicky, Cornell'i kontrol etmek için otel güvenliğini aradı. Güvenlik, odaya girdiğinde banyo kapısının kilitli olduğunu gördü; Kirsten kapıyı kırdı ve Cornell'i banyo zemininde, boynunda kırmızı bir egzersiz bandıyla hareketsiz halde buldu. Ağzından kan sızıyordu. Paramedikler CPR uyguladı, ancak saat 01:30'da doktor ölümünü doğruladı. Polis, intihar vakası olarak soruşturma başlattı.

Otopside, boyunda asma yaralanmaları ve hipoksi belirtileri saptandı. Kanında butalbital, lorazepam (Ativan), pseudoefedrin, kafein ve nalokson izleri bulundu. Ativan seviyesi 200 ng/mL idi; bu, normal terapötik dozun (30-50 ng/mL) üstünde ancak ölümcül seviyenin (300 ng/mL) altındaydı. Tıbbi muayene, "İlaçlar ölüm nedenine katkıda bulunmadı" sonucuna vardı. Resmi rapor, asılarak intiharı teyit etti. Vicky, "Onu iyi tanıyanlar, son saatlerinde kendinde olmadığını fark etti; bir şeyler çok yanlıştı" dedi.

Cornell'in Bağımlılık Mücadelesi ve Aile Davası

Cornell, gençliğinde eroin ve alkol bağımlılığı yaşadı. 1990'da yakın arkadaşı ve eski ev arkadaşı Andrew Wood'un eroin kaynaklı ölümü, onu derinden etkiledi; bu olay, Reach Down ve Say Hello 2 Heaven şarkılarını doğurdu. 2002'de rehabilitasyona girdi ve 13 yıl temiz kaldı. Ancak son dönemde anksiyete için Ativan reçete edildi; doktor Robert Koblin, 2015-2017 arasında 940 doz verdi.

Aile, 2018'de Koblin'i dava etti; ilaçların bilişini bozduğunu, impulsif davranışlara yol açtığını iddia etti. Dava, 2021'de mahkeme dışında uzlaştı. Vicky, "Bağımlılık bir hastalık; seni ele geçirir ve tam güce sahip olur" dedi. Aile, "Toksikoloji sonuçları olmadan Chris'in bilerek intihar ettiği çıkarımları rahatsız edici" diye konuştu. Cornell'in ölümü, rock camiasında depresyon farkındalığını artırdı; Jimmy Page, "İnanılmaz yetenekli, inanılmaz genç, inanılmaz özlenecek" diye yazdı.

Cornell'in mirası, grunge'ın temel taşlarından biri olarak kaldı. Soundgarden, ölümünden sonra dağıldı; albümleri hâlâ milyonlarca dinleniyor. Ailesi, çocuklarının mahremiyetini korumak için trol saldırılarına karşı mücadele etti. Bu trajedi, reçeteli ilaçların risklerini tartışmaya açtı.