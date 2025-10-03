Son Mühür- CHP'li belediyelere yönelik operasyonları gerekçe göstererek Meclis açılışına katılmayan CHP, Bolu'da üç günlük kampta buluşuyor.

Kampta, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke dışında Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve azine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe birer sunum gerçekleştirecek.

Toplantılarda yeni yol haritasıyla ilgili Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın da milletvekillerine açıklamada bulunacağı öğrenildi.



Olağan kurultay tarihi 6 Ekim'de netleşebilir...



İlçe kongrelerinin büyük bölümünü tamamlayan CHP'de örgütün yüzde 30'a varan oranda değişime gittiği öğrenildi.

Mutlak butlan ihtimaliyle gündemde olan Kurultay İptal davasında 24 Ekim'deki duruşmasından ne kadar çıkarsa çıksın, Kasım ayının başlarında 39. Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

17 Ekim'de İzmir, 18 Ekim'de Ankara ve 19 Ekim'de İstanbul kongrelerini gerçekleştirecek olan CHP, 21 Ekim'de Adana ve Kastamonu kongreleriyle il kongrelerini tamamlamış olacak. 6 Ekim'de gerçekleştirilecek PM'de 39. Olağan Kurultay için tarihin netleştirilmesi bekleniyor.

