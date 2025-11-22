CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni durağı belli oldu. Partinin ülke genelinde sürdürdüğü miting programı kapsamında bu haftaki adres Zonguldak olacak.

CHP, 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te Zonguldak’taki Madenci Anıtı önünde vatandaşlarla buluşacak. Mitingde hem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı verilen demokratik tepki hem de “millet iradesinin korunması” mesajı öne çıkacak.

Parti yetkilileri, tüm yurttaşları Zonguldak’taki buluşmaya davet ederek dayanışmanın büyütüleceğini ifade etti.