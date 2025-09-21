Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel sekreterlerinden Önder Sav, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e verdiği özel röportajda, partinin olağanüstü kurultay sürecini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuki durumunu değerlendirdi. Sav, uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesi ve hukukçu kimliğiyle, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu kurultay, yargı karmaşasına son vermiştir"

Önder Sav, bugün gerçekleşen olağanüstü kurultayın hukuki zeminine ilişkin net bir açıklama yaptı. Bu kurultayın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. ve Tüzük'ün 48. maddesine göre genel başkan tarafından çağrılan kurultaylardan farklı olduğunu vurgulayan Sav, "Bu karmaşayı, yargı karmaşasını önlemek için delege işe el koydu. Kurultayın sahibi benim dedi, imzalarını topladı, geldi burada da oylamayı yaptı, bu kurultay artık her şeyi noktalamıştır, bitmiştir iş" ifadelerini kullandı. Sav'a göre, bu demokratik süreçle birlikte mahkemenin, konusuz kalan davanın reddine karar vermesi bekleniyor.

İmamoğlu davası için "Henüz kesinleşmedi" vurgusu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kurultay kararı sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak davası" olarak bilinen yargı sürecinin siyasi yasak getirme potansiyelini yorumlayan Önder Sav, hukuki bir değerlendirme yaparak, İmamoğlu hakkındaki kararın henüz kesinleşmediğini belirtti. "O henüz kesinleşmedi, istinaftan geçti, Yargıtay aşaması var. Sanıyorum Yargıtay'ın 4. ceza dairesine gidecek. Yargıtay kararını verdikten sonra bunlar konuşulacak" diyen Sav, İmamoğlu'nun şu an için bir zanlı durumunda olduğunu, hükümlü olmadığını ifade etti. Bir kişinin ancak kesin hükümle suçlu sayılabileceğinin altını çizen Sav, bu durumun İmamoğlu için bir "ara karar" niteliği taşıdığını söyledi.

"Demokrasi uğruna mücadeleye devam"

Konuşmasının son bölümünde hem seçmenlere hem de tüm CHP camiasına önemli bir çağrıda bulunan Sav, "bu zamana kadar gösterdikleri direnci göstermelerini" diledi. CHP'nin öncülüğünde, diğer siyasal partilerin seçmenleri olsalar dahi, cumhuriyetin değerlerinden vazgeçmemelerini ve demokrasi uğruna mücadelelerine devam etmeleri gerektiğini vurguladı.