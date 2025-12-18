Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) acı bir haberle sarsıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Çaykara İlçe Başkanı Mehmet Maraşoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Maraşoğlu'nun ani kaybı başta sevenleri olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Acı haberi CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez duyurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Çaykara İlçe Başkanı Mehmet Maraşoğlu'nun vefat haberini, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Suiçmez, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Çaykara İlçe Başkanlarımızdan Mehmet Maraşoğlu'nun vefatının üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza rahmet, ailesine, sevenlerine ve başta Çaykara örgütümüz olmak üzere partimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.