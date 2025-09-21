Antalya’da genç adam ölü bulundu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Olay, sabah saatlerinde Evrenseki Mahallesi’nde meydana geldi. Su sporları istasyonunda çalışanlar, Mustafa Yaşar’ı hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma inceleme yaptı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çolaklı Karakolu ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Yaşar’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Mustafa Yaşar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olaydan yaklaşık 12 saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Yaşar’ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Yüreğimde acılarla, kimsesizliğimle gömün beni. Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin.”