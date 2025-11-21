Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında İmralı’ya yapılması planlanan ziyaret ve PKK sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küçük, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararının ardından oluşan tartışmaları ele alırken, kamuoyunda yoğun bir tepki olduğunu söyledi.

“Toplumda olumlu karşılayan yok”

Sahadan aldığı tepkileri aktaran Küçük, özellikle AK Parti ve MHP tabanında ciddi bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“İmralı’ya gidilmesini olumlu bulan bir kişi duymadım. Esnaftan vatandaşa kadar herkes ‘Niye gidiliyor? Bu, terörist başının ayağına gitmek’ diyor. Bana bugün en az 9-10 kişi bunu söyledi.”

Küçük, kişisel tutumunu da açıkça ifade ederek,

“Milletvekili olsam gider miydim? Gitmezdim. Gitmeme yolunu tercih ederdim.” dedi.

“Düğme baştan yanlış iliklendi”

Sürecin yönetimini de eleştiren Küçük, PKK’nın silah bırakmadan bu tür adımların atılmasının hatalı olduğunu dile getirdi.

“Önce PKK’nın tamamen silah bırakması, lider kadronun yurt dışına çıkması gerekirdi. Bu tamamlandıktan sonra Meclis’e gelinir, diğer aşamalar konuşulurdu.” ifadelerini kullandı.

YPG ve Suriye süreci: “Amerika’ya güveniyorlar”

Programda Suriye’deki YPG yapılanmasına da değinen Küçük, Türkiye’nin yaklaşımının tüm PKK unsurlarını kapsadığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Suriye’de PKK’nın silah bırakıp merkezi hükümete entegre olması lazım. Ama YPG, Amerika’nın desteği nedeniyle ayak sürüyor.”

Mazlum Abdi’nin uluslararası topluma “Siyasi çözüme katılmak istiyoruz” mesajı verdiğini, ancak aynı zamanda merkezi devlet yapısının mümkün olmayacağını söylediğini hatırlatan Küçük, bu tutumun çelişkili olduğuna işaret etti.

“Silivri ile İmralı bir değil”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilebilir” açıklamasına da yanıt veren Küçük,

“Silivri’de yolsuzlukla yargılananlar var; İmralı’da ise binlerce insanın ölümünden sorumlu bir yapı var. Aynı şey değil.” dedi.

Af tartışmaları: “Bir kişi için olursa hukuk tartışılır”

Selahattin Demirtaş ve FETÖ davalarıyla ilgili olası af tartışmalarına da değinen Küçük, bunun ancak geniş kapsamlı bir düzenleme olması halinde mümkün olabileceğini, aksi durumda hukuk devleti ilkelerinin zedeleneceğini belirtti.

“Toplum bu süreci anlamıyor, şeffaflık artırılmalı”

Sürecin kamuoyuna net şekilde anlatılmasının şart olduğunu vurgulayan Küçük,

“Adaya gidilmesi toplumda tepki görüyor. Ben niyetin ne olduğunu az çok anlıyorum ama toplum anlamıyor. Şeffaflık artırılmalı.” sözleriyle uyarıda bulundu.

Programda Cem Küçük’ün açıklamaları, Fuat Uğur, Şamil Tayyar ve Fatih Atik’in katkılarıyla birlikte Türkiye’nin güncel siyasi gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi. Açıklamalar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.