Son Mühür- CHP'nin kongre takviminde il kongreleri heyecanı yaşanırken, kongrelerde daha önce görmeye alıştığımız adaylık rekabeti yerine tek adaylı kongrelerin öne çıkması dikkat çekiyor.

Son olarak İzmir kongresinde Genel Merkez'in devreye girerek Çağatay Güç ismini tek aday olarak delegenin önüne çıkarması, partinin hemen hemen bütün kademelerinde görev almış Levent Eyipişiren'in itirazıyla karşılaştı.



Ne parti yönetimi ne parti tabanı...



''30+ yıl kesintisiz SHP ve CHP aktif üyesi, görevler alan, birçok kurultayda aday çıkaran ve hatta muhalif ekiplerde yer alan, ideolojik ve yönetsel farklılıklarını bilen sadık bir partili olarak ifade ve iddia ediyorum ki'' diyen Levent Eyipişiren,

''1980 sonrası CHP’nin tepe ve profesyonel yerel siyasetçileri ve hatta yaygın şekilde tabanı hiçbir zaman demokrat olamadı, parti hukukuna partili haklarına duyarlı olmadı.

Parti tabanı her geçen yıl parti içi demokrasi hassasiyetini ve talebini kaybediyor ve artık hiç ağzına almıyor, uğraşmıyor bile.



Bunun kavgasını verenleri ise marjinalleştiriyor, küçümsüyor.'' vurgusunda bulundu.

Eyipişiren, ''Tüm partiler aynı modelle Türk Tipi Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor uzun süredir ve tüm iddialara rağmen yeni yöneticiler de değişmiyor, faydalandıkları sistemi değiştirmiyor.

Mazeret her zaman bulunuyor.'' mesajı verdi.



İzmir kongresinde tek aday ve blok liste...



Genel Merkez'in İzmir kongresinde tek aday olarak Çağatay Güç isminde karar kılmasının ardından Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın adaylık girişimleri CHP lideri Özgür Özel'e takılmıştı. Özel'in Çağdaş Kaya'ya aday olarak çıkarsa koltuğundan olabileceği uyarısında bulunduğu öne sürülmüştü.