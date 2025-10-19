Son Mühür / Yiğit Uzun- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye’de demokrasinin ve hukuk devletinin işleyişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçum, “Demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye’de yapılıyor. Suç alanına girmedikçe herkes görüşünü özgürce ifade ediyor” dedi.

“Terörsüz Türkiye’ye geçiş ve demokrasi organik biçimde bağlı”

Sosyal medya hesabından yayımladığı pazar yazısında “Terörsüz Türkiye’ye geçiş ve demokrasiyi geliştirme” başlığını ele alan Uçum, iki sürecin birbirini tamamladığını vurguladı.

“Geçiş sürecinin konusu terörün kesin ve devamlı sona ermesidir. Demokrasiyi geliştirme sürecinin konusu ise büyük bir hukuk reformu ve yeni anayasa hedefidir. Bu iki süreç birbirinden bağımsız değildir; biri diğerini tamamlar.”

Uçum, terörün sona erdirilmesinin demokrasiyle çelişen değil, tam tersine demokratik alanı genişleten bir adım olduğunu belirterek, “Terörün sonucu olan birçok tedbire artık ihtiyaç kalmayacak. Bu da doğal olarak demokratik alanı büyütecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin demokratik gerçekliği güçlü temellere dayanıyor”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye’de sıkça dile getirilen “demokrasi askıda” iddialarını ise reddetti:

“Demokrasi askıda ise Türkiye’de her türlü muhalefet nasıl varlığını sürdürebiliyor? En radikal fikirler bile ifade edilebiliyor. Görüş ve eylem çeşitliliği açısından demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye’de yapılabiliyor.”

Uçum, muhalif söylemlerin özgürce dile getirildiğini ancak “suç teşkil eden fiillerin” demokratik eleştiri sınırları dışında olduğunu belirtti.

“Suç alanına girilmedikçe her kesimden muhalif, demokratik alanda son derece rahat hareket ediyor. Türkiye’nin gerçeği budur.”

“Terörü sona erdirmek hiçbir ön şarta bağlanamaz”

Uçum, terörle mücadele sürecinin demokrasiyle ilişkilendirilmesine dair yorumlara da sert çıktı:

“Terör bitmesin çünkü demokrasiye geçmedik’ demek aymazlıktır. Böyle bir yaklaşım, terörün demokrasi için bir araç olduğu izlenimini verir ki bunu kimse kabul edemez. Terörün bitmesi herkes için kazançtır.”

“Cumhuriyet ve demokrasi güçlü temellere sahip”

Yazısının sonunda Türkiye’nin demokratik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçum, “Cumhuriyet ve demokrasi güçlü temellere sahiptir. Geliştirilecek yönleri olsa da Türkiye’nin demokratik birikimi ve kurumsal refleksi sağlamdır” ifadelerini kullandı.