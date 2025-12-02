Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in güven tazelediği 39.Olağan kurultayında ekonomi kadrosuna dikkat çekici isimlerin eklendiği görüldü.

Yalçın Karatepe'nin dışında, Kerim Rota, Serkan Özcan, Güldem Atabay, Ozan Bingöl, Emre Kartaloğlu ve Oya Ünlü Kızıl isimleri, CHP'nin yeni dönemde ekonomi politikalarına yön verecek isimler olarak PM listesinde yer aldı.

Ekonomide yeni döneme dair beklentiler yükselse de, CHP'nin 1-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre seçmeni bu konuda ikna etmesi için ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiği ortaya çıktı.

26 ilde 2.015 kişiyle...



Asal Araştırma'nın 26 ilde 2.105 kişiyle gerçekleştirdiği ankette ''Sizce CHP iktidara gelse Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?'' sorusu mercek altına alındı.

CHP seçmeni yüzde 68.8'le bu soruya en yüksek evet cevabını verirken, AK parti seçmeni yüzde 8.4'le en az güven duyan kesim olduğunu gösterdi.

CHP'ye seçmenden dikkat çeken uyarı...



DEM Parti seçmeninin yüzde 21.1 ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 16.7 evet dediği ankette, her 100 MHP'li seçmenden sadece 9'unun CHP'nin ekonomi politikalarına güven duyduğu görüldü.

Tüm seçmenlerin ortalamasına bakıldığında CHP'ye ekonomi politikalarında güven duymayanların oranının yüzde 63.3 gibi yüksek bir oranda olduğu ortaya çıktı.