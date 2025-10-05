Son Mühür- CHP'nin kurumsal kimliği önümüzdeki dönemde ABD Mahkemeleri'nde tartışma konusu mu olacak?

CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın görev yaptığı dönemin son bir yılında kendi cebinden ödeme yaptığını öne sürerek ABD yargısına başvurduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'nin ekonomi işlerinden sorumlu isimleri ''Selin Sayek Böke ve Özgür Karabat zerre kadar umurumda değil.'' hatırlatmasında bulunan araştırmacı yazar Gürbüz Evren,

''CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Amerikan mahkemesinde partisi aleyhine 1.6 milyon dolarlık dava açtı.

Jüri önüne çıkacaklar...



Jüri önünde görülecek davada Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve bazı Genel Merkez yöneticileri şahit olarak dinlenilecek.

Geldiği günden beri CHP'ye 1 oy ve 5 kuruş faydası olmamış, doğuştan torpilli Selin Sayek zerre kadar umurumda değil.

Hazıra konmuş diğerleri de umurumda değil.

Ancak Atatürk'ün koltuğunda oturan Özgür Özel'in Amerikan Mahkemesi ve jürisi önüne çıkacak olması kabul edilebilir değildir.

CHP, bu sorunu eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan ile kimse duymadan çözebilirdi.

ABD ile süper ilişkileri olan Selin Sayek, bu sorunu ortalığa saçılmadan çözebilirdi.

Özgür Özel iyi-kötü, doğru-yanlış her işe her yere koşsun, Selin, Karabat ve diğerleri bunun meyvelerini yemeyi beklesin.

Ya hiç olmazsa ABD'deki bu sorunu çözseydiniz de CHP, Türkiye'deki adliye koridorları yetmezmiş gibi bir de Amerikan mahkemelerine dava konusu olmasaydı.

Bu davanın İktidar ve medya tarafından CHP'ye karşı nasıl kullanılacağını hiç düşünmediniz mi?

İktidara daha ne kadar malzeme vereceksiniz?'' diye sordu.



Ne olmuştu?



Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin ABD Temsilcisi olarak görev yapan Yurter Özcan'la Özgür Özel döneminde yollar ayrılmıştı.

Oxak ayında CHP'den ihraç edilen Yurter Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD'deki partiyle ilgili harcamaları kendisinin karşıladığını belirterek ABD Mahkemelerinde CHP'ye karşı alacak davası aldığını açıklamıştı.

Yurter Özcan açıklamasında şu görüşlere yer vermişti.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur:

- 15 sene üyesi olduğum, 11 sene de ABD Temsilciliğini üstlendiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin şimdiki yönetimine 30 Aralık 2024’te ABD’de alacak davası açmak zorunda kaldım.

- Sn. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra yaklaşık 1 sene boyunca CHP ABD Temsilciliğine bütçe verilmemiştir.

- ⁠ABD Adalet Bakanlığına kayıtlı resmi bir kurum olan CHP ABD Temsilciliği, bu süreçte bütçe gönderilmemesine rağmen tüm faaliyetlerini yerine getirmiştir.

- Bu süreçte partinin zor duruma düşmemesi, ABD’deki faaliyetlerinin aksamaması için ABD Hazine Bakanlığı, Vergi Dairesi (IRS) ve ABD Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm giderleri, vergi, maaşlar ve tüm operasyonel masrafları bizzat ben üstlendim. O süreçte bu sorunu parti yetkilileri dışında da kimseyle paylaşmadım.

- CHP Genel Merkezi ile yazılı ve sözlü görüşmeler yapılsa da, maalesef ne bir bütçe gönderilmiş, ne giderler karşılanmış ne de sonuca yönelik bir çaba gösterilmiştir. Tüm bunlar devam ederken, bir yıllık alacak ve masraflar cebimden karşılanırken Temsilciliğin kapatılacağı kararını dahi televizyondan öğrenmiş bulunmaktayım.

- Dava ABD’de devam etmektedir. Bu süreçlerde ABD’de süren davada Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Özgür Karabat başta olmak üzere Genel Merkez yöneticileri de ABD’deki mahkemeye tanık olarak ifade vermeye çağrılacak ve jürili duruşma yapılacaktır. Dosyanın Türkiye ayağındaki gerek kişisel gerekse tüzelkişi olarak sorumlular hakkında da yine dava süreci olacaktır.