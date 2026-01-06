Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında kamuoyuna tanıtılan “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)” projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, programın gençlerin istihdama kazandırılmasında köklü bir dönüşüm başlatacağını ve Türkiye’nin üretim gücüne doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

“Gençler bugünümüzdür” vurgusu

Gençlere yönelik kamu politikalarında yeni bir anlayışa geçtiklerini ifade eden Işıkhan, artık gençleri yalnızca geleceğin değil, bugünün de temel unsuru olarak gördüklerini söyledi. GÜÇ programının, gençlerin yeteneklerini üretime dönüştürmeyi hedefleyen bütüncül bir istihdam modeli sunduğunu belirtti.

Eğitimden işe geçiş süreci tek çatı altında

Bakan Işıkhan, GÜÇ programının meslek liselerinden üniversitelere kadar uzanan geniş bir kapsama sahip olduğunu belirterek, stajdan ilk işe girişe kadar olan tüm süreçlerin tek çatı altında toplandığını kaydetti. Program kapsamında gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli işlerde istihdam edilmesi hedefleniyor.

“Staj bulamıyorum” dönemi sona erecek

Stajyer öğrencilere yönelik desteklerin genişletileceğini açıklayan Işıkhan, kamu ve özel sektör işverenlerinin gençlere kapılarını açmasının beklendiğini söyledi. Devletin stajyerlerin ücret ve prim yükünü karşılayacağını belirten Işıkhan, bu adımla gençlerin staj yeri bulma sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.

3 yılda 750 bin gence istihdam hedefi

‘Geleceğin Mesleği Programı’ ve ‘İşe İlk Adım’ projeleriyle üç yıl içinde toplam 750 bin gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini açıklayan Işıkhan, bu kapsamda 18–25 yaş arası gençlerin ücret ve primlerinin devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

En düşük emekli aylığı için yeni düzenleme sinyali

Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik Meclis’te bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, önümüzdeki dönemde emeklilere yönelik yeni bir gelir desteği modelinin hayata geçirilebileceğini söyledi. Özellikle gelir seviyesi düşük emekliler için ilave desteklerin gündemde olduğunu aktardı.

Borçlu belediyelere tahsilat vurgusu

Belediyelerin SGK’ya olan borçları konusunda da konuşan Işıkhan, bugüne kadar 62,7 milyar liralık tahsilat yapıldığını açıkladı. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için tahsilatların önemine dikkat çekti.

Yeni ilaç geri ödeme listesine alınıyor

Bakan Işıkhan, nadir görülen Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan yeni bir ilacın da geri ödeme listesine alınacağını duyurdu. İlacın hastalara daha kolay erişim imkânı sağlayacağı belirtildi.