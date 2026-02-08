Son Mühür- Metropoll'ün 15-21 Ocak tarihleri arasında 28 ilde bin 219 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Nabzı araştırmasında muhalefet partileri açısından dikkat çeken bir detay öne çıktı.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın, ''Seçmenlerin çoğunluğu muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığını düşünüyor'' notuyla paylaştığı araştırmada, katılımcılara ''Muhalefet Ülkeyi Yönetmeye Hazır Mı?'' sorusu mercek altına alındı.

AK Parti seçmeninin yüzde 79.1'i, MHP seçmeninin ise yüzde 86.9'u muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığı görüşünde.

İktidardaki iki partinin ardından hayır yönetemez diyenlerin yüzde 56.7'yle en yüksek olduğu parti muhalefetteki DEM Parti olduğu görülüyor.

CHP seçmeni yüzde 71.5, İYİ Parti seçmeni ise yüzde 74.5 muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olduğu görüşünde.

CHP ve İYİ Parti seçmeninde olumlu değişim...



Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin 2025 Ocak ayında yüzde 57.7 olan ''Evet yönetebilir'' desteğini 2026 Ocak ayında yüzde 13.8 arttırmadı dikkat çekiyor.

Ancak bu konuda en yüksek artış Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'de.

Ocak 2025'de sadece yüzde 37 olan ''Evet yönetebilir'' oranı, Ocak 2026'da ikiye katlayarak yüzde 74.5'e çıkardığı görüldü.