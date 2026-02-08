Muş kent merkezinde son günlerde musluklardan akan suyun güvenilirliğiyle ilgili yaşanan endişeler, resmi makamların açıklamalarıyla somut bir boyut kazandı. Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik incelemeler ve su analizleri sonucunda, şebeke suyundaki bazı değerlerin yasal mevzuat sınırlarını aştığı tespit edildi. Kamuoyunda ve sosyal mecralarda dolaşan iddialar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kentin farklı noktalarından alınan numunelerle suyun mikrobiyolojik ve kimyasal yapısını mercek altına aldı. Yapılan testlerin ardından suyun doğrudan tüketiminin sağlık açısından risk teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü’nden vatandaşlara kritik uyarı

İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığını korumak adına yaptığı kapsamlı açıklamada, yetkili laboratuvarlara gönderilen su numunelerinin analiz sonuçlarının endişe verici olduğunu duyurdu. Şebeke suyunda tespit edilen uygunsuz parametreler nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar suyun içme suyu olarak kullanılmaması, yemeklerde tercih edilmemesi ve ağız yoluyla temas gerektiren hiçbir işlemde tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, zorunlu hallerde suyun mutlaka en az 10 dakika boyunca kaynatılıp soğutulduktan sonra kullanılabileceğini ifade ederken, diş fırçalama gibi doğrudan temas içeren aktivitelerde bile şebeke suyundan kaçınılması gerektiğini önemle hatırlattı.

Belediyeye "İvedilikle çözün" talimatı verildi

Tespit edilen olumsuz tablo sonrası İl Sağlık Müdürlüğü, elde edilen verileri vakit kaybetmeksizin Muş Belediyesi ile paylaştı. Su altyapısından sorumlu olan yerel yönetime, kirliliğin kaynağının tespiti, teknik bakım-onarım ve iyileştirme süreçlerinin acilen başlatılması konusunda resmi ikazlar yapıldı. Sağlık birimlerinin süreci yakından takip ettiği, denetim ve izleme faaliyetlerinin ise kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi. Şehirdeki su sisteminde teknik iyileştirmeler tamamlanıp analiz sonuçları mevzuata uygun hale gelene kadar sıkı denetim protokolünün uygulanacağı belirtildi.

Muş halkı çözümü doğal kaynak sularında arıyor

Resmi açıklamaların ardından kentte büyük bir tedirginlik hakim olurken, vatandaşlar içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yöntemlere başvurdu. Şebeke suyunu kullanmayı bırakan mahalle sakinleri, araçlarıyla merkezde bulunan doğal su kaynaklarına akın etti. Özellikle Mongok Çeşmesi gibi noktalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar yanlarında getirdikleri bidonları doldurarak evlerine içme suyu taşımaya başladı. Bölge halkı, yetkililerden gelecek "su temizdir" müjdesini beklerken, temiz suya ulaşmak için verilen bu mesai kentin günlük rutinini de değiştirdi.

Mağduriyet ve endişe hakim: "Kötü koku üzerine fark ettik"

Yaşanan krizle ilgili konuşan Abdulaziz Yalçın, Sağlık Müdürlüğü’nün "bakteri tespiti" uyarısını dikkate aldıklarını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini dile getirdi. Yalçın, belediyeden henüz tatmin edici bir açıklama gelmediğini, bu süreçte tek güvenilir kaynak olarak mahalle çeşmelerini gördüklerini ifade etti. Bir diğer vatandaş Burhan Sayılgan ise sorunun evlerdeki musluklardan gelen ağır kokularla fark edildiğini söyledi. Arıtma cihazlarının bile yetersiz kaldığı bir kirlilikten endişe ettiklerini belirten Sayılgan, numunelerin kesin sonuçlar için Ankara'daki laboratuvarlara da gönderildiğini ve belirsizliğin bir an önce son bulmasını beklediklerini vurguladı. Muş halkı, kaynağı henüz tam olarak açıklanmayan bu sitemsel arızanın sağlık sorunlarına yol açmadan çözülmesini talep ediyor.