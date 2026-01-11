Son Mühür- CHP’nin, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından başlattığı “demokrasi mitingleri”nin bu haftaki adresi Denizli oldu.

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen binlerce yurttaş, ellerinde şemsiyelerle meydanı doldurarak mitinge yoğun katılım gösterdi.

Mitingte tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektup okundu. Mektupta verilen mesajlar, meydanda büyük yankı uyandırdı.

“Bu dava siyasidir, millet gerçeği görmelidir”

Ekrem İmamoğlu mesajında, hakkında yürütülen sürecin siyasi bir operasyon olduğunu savunarak, yargılamaların canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

İmamoğlu, “Eğer iddialarınızın arkasındaysanız, mahkemelerimiz TRT ve tüm kanallardan canlı yayınlansın. Millet kimin ne olduğunu gözleriyle görsün” ifadelerini kullandı.

İktidarın, yargı yoluyla muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalıştığını öne süren İmamoğlu, 10 aydır sürdürülen sürecin milletin vicdanında karşılık bulmadığını vurguladı.

“Biz yolun başındayız, onlar yolun sonunda”

Mesajında toplumsal değişim vurgusu yapan İmamoğlu, “Onlar sandıktan kaçıyor, biz sandığa koşuyoruz. Biz milletin iktidarını kurmaya geliyoruz” sözleriyle meydandan büyük alkış aldı.

Türkiye’nin geleceğine dair umut dolu mesajlar veren İmamoğlu, “Çalışacağız, üreteceğiz, adil paylaşacağız. Herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için refah olacak” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: “Bu meydan itirazın sesidir”

Mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kalabalığa seslendi. Denizli’de oluşan kalabalığa dikkat çeken Özel,

“Yağmur var dediler, bu miting olmaz dediler. Ama bu meydan doldu, taştı. Bu meydanı dolduranlara selam olsun” dedi.

Özel, mitingin yalnızca bir kalabalık değil, aynı zamanda haksızlıklara karşı yükselen bir itiraz olduğunu vurguladı.

“Atatürk bu milletin kalbinden silinemez”

Konuşmasında Atatürk vurgusu yapan Özel, Atatürk’ün adının kamusal alanlardan silinmeye çalışıldığını savunarak,

“Ne yaparsanız yapın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu milletin gönlünden söküp atamazsınız” ifadelerini kullandı.

Emekli ve asgari ücret çıkışı

Özgür Özel, emekli ve asgari ücretlilere yönelik ekonomik eleştirilerde de bulundu. Emeklilerin hak ettiği maaşı alamadığını savunan Özel, en düşük asgari ücret için CHP’nin 39 bin liralık teklifini yineledi.

“Emeklisine saygı duymayanın bu memlekette görecek günü yoktur” sözleri meydanda uzun süre alkışlandı.

“Her şey çok güzel olacak” mesajı Denizli’de yankılandı

Miting, Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” mesajının hep bir ağızdan tekrarlanmasıyla sona erdi.

Yağmura rağmen alanı terk etmeyen kalabalık, demokrasi ve adalet vurgusuyla Denizli’den güçlü bir mesaj verdi.