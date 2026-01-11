Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören ve trafik cezalarını ciddi oranda artıran kanun teklifinin görüşmelerine yeniden başlıyor. Genel Kurul’un haftalık çalışmaları 13 Ocak Salı günü başlayacak.

Plakasıyla oynayana 140 bin lira ceza

Teklifin kabul edilen ilk altı maddesine göre; tescil plakasının okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Takograf ve taksimetre zorunluluğu genişletiliyor

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan büyük araçlarda takograf bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre kullanımı artık mecburi olacak.

Hız ihlaline kademeli ehliyet yaptırımı

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücüler için ehliyete el koyma süreleri artırılıyor:

46-55 km/s aşanlara: 30 gün

56-65 km/s aşanlara: 60 gün

66 km/s ve üzeri aşanlara: 90 gün

Ambulansa yol vermeyene 46 bin lira ceza

Geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, itfaiye ve yangın söndürme araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek. Bu kişilerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Trafikte saldırgan davranışlara rekor ceza

Başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilebilecek.

Kırmızı ışık ihlaline psikoteknik şartı

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücüler 60 gün ehliyetsiz kalacak. Ehliyet iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.

Telefonla konuşan sürücüye 5 bin lira ceza

Seyir halindeyken cep telefonu ve benzeri iletişim cihazı kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış yapanın ehliyeti 2 yıl gidiyor

Trafikte yarış yapan sürücülere 46 bin lira ceza verilecek, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.

Kazadan kaçana hapis yolu

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler hakkında 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası uygulanabilecek.

Komisyonlarda yoğun gündem

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşına zam içeren düzenleme ele alınacak. Bayındırlık Komisyonu’nda ise fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeler görüşülecek. İnsan Hakları Komisyonu ise dijital mecralarda çocukları bekleyen riskleri masaya yatıracak.