Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören ve trafik cezalarını ciddi oranda artıran kanun teklifinin görüşmelerine yeniden başlıyor. Genel Kurul’un haftalık çalışmaları 13 Ocak Salı günü başlayacak.
Plakasıyla oynayana 140 bin lira ceza
Teklifin kabul edilen ilk altı maddesine göre; tescil plakasının okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Takograf ve taksimetre zorunluluğu genişletiliyor
Yük ve yolcu taşımacılığı yapan büyük araçlarda takograf bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre kullanımı artık mecburi olacak.
Hız ihlaline kademeli ehliyet yaptırımı
Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücüler için ehliyete el koyma süreleri artırılıyor:
46-55 km/s aşanlara: 30 gün
56-65 km/s aşanlara: 60 gün
66 km/s ve üzeri aşanlara: 90 gün
Ambulansa yol vermeyene 46 bin lira ceza
Geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, itfaiye ve yangın söndürme araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek. Bu kişilerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.
Trafikte saldırgan davranışlara rekor ceza
Başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilebilecek.
Kırmızı ışık ihlaline psikoteknik şartı
Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücüler 60 gün ehliyetsiz kalacak. Ehliyet iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.
Telefonla konuşan sürücüye 5 bin lira ceza
Seyir halindeyken cep telefonu ve benzeri iletişim cihazı kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Yarış yapanın ehliyeti 2 yıl gidiyor
Trafikte yarış yapan sürücülere 46 bin lira ceza verilecek, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.
Kazadan kaçana hapis yolu
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler hakkında 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası uygulanabilecek.
Komisyonlarda yoğun gündem
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşına zam içeren düzenleme ele alınacak. Bayındırlık Komisyonu’nda ise fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeler görüşülecek. İnsan Hakları Komisyonu ise dijital mecralarda çocukları bekleyen riskleri masaya yatıracak.