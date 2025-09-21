Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamayla iktidarın dış politikasını sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı’nın oğlu üzerinden kurduğu iddia edilen gayriresmi temasları ve ardından gündeme gelen Boeing uçak alımı iddialarını hedef alan Yücel, bu tür ilişkilerin şeffaf diplomasiye aykırı olduğunu savundu.

"Bu diplomasi değil, krallıklara özgü bir yöntemdir"

CHP’li Yücel, kamuoyundan gizlendiği iddia edilen görüşmeler, milyarlarca dolarlık uçak alımı ve sonrasında ABD Başkanı'ndan randevu alınması gibi olaylar zincirini sorguladı. Bu durumu "şeffaf diplomasi örnekleri değil, tam tersine krallıklara özgü yöntemler" olarak nitelendiren Yücel, “Türkiye’nin itibarı, ‘ABD Başkanı’yla görüşebilmek için ticari taahhütler verildi’ iddialarıyla sarsılmaktadır” ifadelerini kullandı. Yücel, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in onurlu diplomasi geleneğinin eşitler arası ilişkiye dayandığını, ancak mevcut uygulamanın bu geleneği zedelediğini savundu.

"Dış politika şahsi ilişkiler üzerine kurulamaz"

Gazze’de yaşanan insani kriz ve ABD’nin İsrail politikalarına koşulsuz desteğini hatırlatan Deniz Yücel, Türkiye’nin dış politikasının "siyasi rüşvet" izlenimi yaratacak ilişkilerle yürütülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “CHP öğrenmeyi öğrensin” sözlerine de yanıt veren Yücel, asıl öğrenilmesi gerekenin, dış politikayı şahsi ilişkiler ve ticari anlaşmalar üzerine inşa etmenin Türkiye’nin onurunu ve itibarını zedeleyeceği gerçeği olduğunu söyledi.

"Tek partili sistem hayali"

Açıklamasının son bölümünde iktidarı hedef alan Yücel, "Beyefendi ve şürekası sorgulanmadıkları, hesap vermedikleri, rekabet etmedikleri tek partili bir sistem kurmak istiyorlar. Ama öyle bir sisteme ne bu millet izin verir, ne de Cumhuriyet Halk Partisi!" diyerek muhalefetin bu duruma karşı duracağını vurguladı.