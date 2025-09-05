Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Anıtkabir’deki askerlerin polisler tarafından üstlerinin aranmasına tepki göstererek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Askeri personele yönelik üst araması kabul edildi

İlgili kurumlar tarafından yapılan açıklamada askerlere üst aranması yapıldığının kabul edildiğini belirten CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “TSK İç Hizmet Kanunu’na göre Asker tanımı ‘Er’den Mareşal’e kadar’ TSK’da görevli tüm personeli kapsar. Üst araması kapsamında; General ile Er arasında mevzuat açısından hiçbir fark yoktur. Yapılan açıklamadan Generaller dışında diğer askeri personele yönelik üst araması yapıldığının kabul edildiği anlaşılmaktadır.” diye konuştu.

“Bu hatalı uygulama ivedilikle düzeltilmelidir”

Son olarak, yapılan uygulamanın hatalı olduğunun altını çizen CHP’li Bağcıoğlu, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğinin altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zaten General’e üst araması yapıldığı iddia edilen fotoğraf, tüm kamuoyu tarafından yapay zeka olarak değerlendirilmiştir. Rahatsız edici olan durum mevzuata uygun olmayan üst araması olup bu hatalı uygulama ivedilikle düzeltilmelidir.”