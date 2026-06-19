Son Mühür- CHP Genel Merkezi'ndeki hakimiyetini TBMM çatısı altına taşımakta zorlanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine bir mektupla seslendi.

Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği oylamaya itiraz eden CHP Genel Merkezi'nin, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı tedbirli olarak ihraç etmesinin ardından boşalan koltuklara yeni atama yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

CHP'nin TBMM Grubu'nda 137 milletvekilinden 9'unun ihraç edilmesinin ardından sayı 128'e düşmüştü.

Zorlu ve hassas bir dönem...



Özgür Özel'i destekleyenlerin ağırlıkta bulunduğu CHP Meclis Grubuna yönelik Genel Merkez'in son hamlesi, Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen mektup oldu.

CHP'nin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliğine işaret eden mektupta zorlu ve hassas bir süreçten geçildiği uyarısında bulunuldu.



Kılıçdaroğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi...



Değerli Milletvekili,

Sevgili Yol Arkadaşım;

Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir.

Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir.

Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir.

Benim temel amacım...



Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.

On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarının cumhuriyetin aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

Kenetlenmeye ihtiyacımız var...



Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.

