Son Mühür - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Pazartesi günü TRT’ye katılacağını duyurdu. Akdoğan paylaşımında, “Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

İmamoğlu davaları ve TRT

CHP, 23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecinin TRT’den canlı olarak yayınlanabilmesi için Meclis’e kanun teklifi sunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı davaların TRT’den canlı yayınlanması çağrısı yapmıştı:

"TRT'nin duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz, savcıyı nasıl veriyorsa savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans vererek eksiksiz ve tam yayınlanmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum"