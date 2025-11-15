Son Mühür - Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzındaki belirsizlikleri artırması, fiyatlardaki artışta belirleyici oldu. Öte yandan, benzine gece yarısından itibaren zam yapıldı. Peki, benzine ne kadar zam geldi?
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruşluk zam uygulanacak.
15 Kasım 2025 Akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir
Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL
