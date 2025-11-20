İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybeden Böcek ailesi (anne Çiğdem, baba Servet ve çocukları Kadir Muhammet (6) ile Masal Böcek (3)) olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, zehirlenmeye neden olduğu düşünülen ilaçlama işlemi detayları ve şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, ihmal iddiaları ve yetkisizlik beyanlarıyla derinleşiyor.

İlaçlama şirketi sahibinden "sertifika yok" itirafı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., savcılıktaki ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. Şirketini 6-7 yıl önce kurduğunu ve home-office (ev ofis) sistemiyle yalnızca internet üzerinden faaliyet gösterdiklerini anlatan Z.K., şirketin iş yeri olmadığını belirtti. En dikkat çekici itiraf ise şuydu:

"Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. D.C'nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini D.C. ve şu anda ismini hatırlayamadığım yanımda çalışan şahıs yapar."

Z.K., oğlunun (S.K.) şirkette çalışmadığını, yalnızca SGK kaydını yaptıklarını iddia etti. Ayrıca, ilaçlama işlemlerinde iki farklı ilaç kullandıklarını ancak bu ilaçları nereden aldıklarını hatırlayamadığını, faturaları daha sonra dosyaya sunacağını öne sürdü. Olay günü kendisine gelen talep üzerine otel müşterisini direkt olarak çalışanı D.C.'ye yönlendirdiğini, hangi otele gidildiğini dahi bilmediğini savunan Z.K., olayda herhangi bir kusuru olmadığını iddia etti.

İlaçlama yapan çalışan: "Sertifikaya gerek yok dediler"

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren şirket çalışanı D.C. de ifadesinde sertifikasız çalıştığını kabul etti. Otelde 2-3 aydır çalıştığını ve daha önce de Ağustos ayında aynı otelde ilaçlama yaptığını öne süren D.C., olay günü (11 Kasım) otele giderek gösterilen odaya (101 numara) "Alfasc" ve "Cypermetrin" isimli ilaçları suyla karıştırıp püskürtme yöntemiyle uyguladığını belirtti.

D.C., ayrıca jel kıvamında olan "filit jel" isimli böcek ilacını da odanın 16-17 farklı noktasına yerleştirdiğini anlattı. İlaçlama öncesi tuvalet kapısını ve havalandırmayı kağıt bantla kapattığını, işlem sonrası da odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldığını söyleyen D.C., sertifikasının olmadığını, işe yeni başladığında kendisine işi öğreten S. isimli çalışanın, şirket sahibi Z.K.'nin de bilgisi dahilinde sertifikaya gerek olmadığını söylediğini iddia etti ve kusuru olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Otel yönetimi ve çalışanlarından iddialara yanıt

Otelde ilaçlama yapıldığı gün Fatsa'da bulunduğunu iddia eden tutuklu ilaçlama şirketi sahibinin oğlu S.K. ise, olayla ve ilaçlama işlemiyle bir alakasının olmadığını, yalnızca gözaltına alınan D.C.'yi polislerin çağırdığı yere götürdüğünü öne sürdü.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan otelin sahibi H.O. ise oteli 5-6 ay önce devraldığını, rahatsızlığı nedeniyle 3 aydır otele gidemediğini ve tüm işlemlerin otel müdürü H.D. tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Daha önce de aynı şirkete ilaçlama yaptırdıklarını ve sorun yaşamadıklarını belirten H.O., ilaçlama firmasına yetki belgesi sormadığını kabul etti. Vefat edenlerin 202 numaralı odada kaldığını ve kendi kusuru olmadığını savunan H.O., sorumluluğun ilaçlama şirketine ait olduğunu öne sürdü.

Kapı kilitli kalmış

Öte yandan, tutuklanan resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C., ilaçlama sırasında otelde olmadığını, 12 Kasım'da otele geldiğinde Böcek ailesinin kendisine çocuklarının kustuğunu ve odanın temizlenmesi gerektiğini, ayrıca sahilde yedikleri bir şeyden dolayı rahatsızlandıklarını söyleyerek hastaneye gitmek için yardım istediğini iddia etti. Aynı gece mesaisi sırasında otelin kapısını hırsızlık riskine karşı kilitleyerek yemek yemeğe gittiğini anlatan M.M.U.D.C. de olayla ilgisinin olmadığını savundu. Hakkında adli kontrol uygulanan diğer resepsiyon görevlisi R.B. ise, 12 Kasım günü hasta olmadığı halde arkadaşıyla görüşmek için izinli olduğunu belirterek, olayla bir alakasının bulunmadığını öne sürdü.

Soruşturma, Böcek ailesinin kesin ölüm nedenini ve bu trajik olaydaki ihmal zincirini aydınlatmak üzere çok yönlü olarak devam ediyor.