Son Mühür- Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde siyasi gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, yapı ruhsatlarına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun, belediyenin önceki yönetim döneminde verilen ruhsat dosyalarındaki usulsüzlük iddialarına dayandığı belirtiliyor.

AK Parti dönemindeki ruhsatlar soruşturma konusu oldu

Edinilen bilgilere göre, soruşturma, Köyceğiz Belediyesi'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde onaylanan yapı ruhsatlarıyla ilgili şikâyetler üzerine başlatıldı. Yıllardır biriken ve imar mevzuatına aykırılıklar içerdiği iddia edilen bu dosyalara ilişkin kapsamlı bir inceleme yapıldığı öğrenildi. Şikayetlerin odağında, mevcut yönetimde görev alan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in, bu eski ruhsat dosyalarına imza atması bulunuyor.

Savcılık talimatıyla gözaltı kararı uygulandı

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bulgular ve şikâyetler doğrultusunda Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Örnek, polis ekipleri tarafından belediyedeki makamından alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Bu gözaltı, yerel yönetimdeki denetim ve şeffaflık konularını yeniden gündeme getirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgilere ulaşılması ve sorumluların belirlenmesi bekleniyor.

Olayla ilgili resmi makamlar henüz detaylı bir açıklama yapmadı.