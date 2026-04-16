Son Mühür - Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli’nin tutuklandığı bildirildi.
Emniyetten yağılan açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, ilk incelemelerde saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e gönderme yapan bir görsel kullandığının belirlendiği ifade edildi.
Gözaltına alınıp tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası Uğur Mersinli’nin 15 Nisan’da gözaltına alındığını ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını açıkladı. Şüphelinin ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu ve incelemeye alındığı belirtildi.
Terörle bağlantısı araştırıldı
Açıklamada, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı ve kamera kayıtları başta olmak üzere tüm delillerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi. İlk bulgulara göre saldırının terörle bağlantısına dair herhangi bir tespit yapılmadığı, olayın bireysel bir eylem olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Kimlikleri tespit edildi
Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği silahlı saldırıda yaşamını yitiren ve Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri süren 9 kişinin kimlikleri tespit edildi.
Saldırıda yaşamını yitiren 1 öğretmen ile 8 öğrencinin isimleri ise şöyle sıralandı:
“Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”
Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 9 yaralının ise 5 farklı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.