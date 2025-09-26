Son Mühür- Sayıştay’ın 2024 raporunda Cumhurbaşkanlığının, 2024 yılında 12.5 milyar lira harcama yaptığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın, günlük harcaması ise 34 milyon 445 bin 25 liraya denk gelirken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye’deki mevcut asgari ücreti hatırlatarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı’nın günde 2 bin 25, ayda 61 bin 622, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcadığını belirten Öztürkmen, “Saray rejimi, işçiye, emekliye, asgari ücretliye açlık ve sefaleti dayatırken, kendisi bir yılda tam 739 bin 467 asgari ücret harcıyor” ifadelerini kullandı.

Sayıştay'ın 2024 raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılında 7.8 milyar lira olan harcaması, 2024 yılında 12.5 milyar liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında günlük ortalama 21 milyon 270 bin lira harcanırken 2024 giderlerine göre Cumhurbaşkanlığı'nın harcaması yaklaşık yüzde 62 artarak 34 milyon 370 liraya çıktı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sayıştay'ın 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na ilişkin yaptığı incelemeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılında 12 milyar 572 milyon 434 bin 217 lira harcadığını belirten Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılındaki aylık harcaması 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 47 milyon 702 bin 851 liraya ulaştığına dikkat çekerek, “Günlük harcaması ise 34 milyon 445 bin 25 TL'ye denk geliyor. 2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu göz önüne alındığında Cumhurbaşkanlığı'nın tükettiği bütçenin boyutu gözler önüne seriliyor. Sayıştay'ın raporundaki bu verilere göre Cumhurbaşkanlığı günde 2 bin 25, ayda 61 bin 622, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcamış” dedi.

“Vatandaş zam ve vergilere boğuldu”

Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı’nın harcadığı bütçenin gider kalemlerine ilişkin verilere de değindi.

Mal ve hizmet alım giderinin 7 milyar 373 milyon 803 bin 187 lira, personel giderlerinin 2 milyar 206 milyon 60 bin 152 lira, cari transferlerin 1 milyar 909 milyon 500 bin lira, sermaye giderlerinin 938 milyon 6 bin 381 lira, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderinin 145 milyon 64 bin 496 lira olduğunu açıklayan Öztürkmen, harcamalar artarken “vatandaşın zam ve vergilere boğulduğunu” belirterek siyasi iktidarı eleştirdi.

“Saray rejimi kendisi için itibardan tasarruf etmiyor”

Siyasi iktidarı, işçiye, emekliye ve asgari ücretliye “açlık ve sefaleti dayatmakla” suçlayan Öztükmen, şu ifadeleri kullandı:

“Verilerden görüldüğü üzere Cumhurbaşkanlığının giderlerinin aslan payını mal ve hizmet alımları oluşturuyor. İkinci sırada ise personel giderleri yer alıyor. 'Cari transferler' başlığı altında kullanılan 1 milyar 909 milyon 500 bin liranın ise tam olarak nerede kullanıldığı bilinmiyor. Vatandaşı ardı arkası kesilmeyen zam ve vergilerle boğan Saray rejimi kendisi için itibardan tasarruf etmiyor. Adeta lüks, israf ve şatafatın sembolü hâline gelen Saray rejimi, işçiye, emekliye, asgari ücretliye açlık ve sefaleti dayatırken, kendisi bir yılda tam 739 bin 467 asgari ücret harcıyor.”